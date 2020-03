Le temps n’a pas de sens au pôle Nord

En octobre 2019, le brise-glace RV Polarstern était coincé dans une épaisse glace de mer au sommet de l’océan Arctique central, le seul point de repère dans une vaste étendue de néant. Un autre brise-glace, l’Akademik Fedorov, s’est approché lentement, tirant une charge de fournitures et de personnel. Les scientifiques et l’équipage bordaient les balcons de chaque navire, agrippant les rampes recouvertes de glace alors qu’ils scrutaient le vide. Ils pouvaient voir les visages souriants de leurs collègues à quelques mètres de là, mais ils étaient séparés par deux fuseaux horaires.

Au pôle Nord, 24 fuseaux horaires entrent en collision en un seul point, ce qui les vide de sens. C’est simultanément tous les fuseaux horaires de la Terre et aucun d’entre eux. Il n’y a aucune frontière d’aucune sorte dans cet abîme, en partie parce qu’il n’y a ni terre ni peuple. Le soleil se lève et se couche une seule fois par an, donc «l’heure de la journée» n’a pas d’importance non plus.

Pourtant, il reste le Polarstern, délibérément enfermé dans la glace pendant un an pour mesurer tous les aspects de cette glace, l’océan en dessous et le ciel au-dessus. Le navire est rempli de 100 personnes de 20 pays, dérivant à la merci de la banquise, plus loin de la civilisation que la Station spatiale internationale. J’ai soutenu les communications pour la mission à distance depuis le Colorado enclavé, où le temps est stable. Mon monde est un contraste déconcertant avec celui des extraterrestres dans lesquels les scientifiques du navire vivent et travaillent – où le temps fonctionne et se sent différent de partout ailleurs sur la planète.

Aucun fuseau horaire

Depuis le début de l’expédition en septembre dernier, le fuseau horaire du Polarstern a changé plus d’une douzaine de fois. Lorsque l’Akademik Fedorov et le Polarstern se sont garés côte à côte, ils étaient encore à des heures d’intervalle. Mais sans autre personne parmi des centaines de miles dans toutes les directions et sans indices du ciel en permanence sombre, le concept même d’un «fuseau horaire» semblait vide de sens.

À l’autre pôle de la Terre, les fuseaux horaires sont originaux mais enracinés dans l’utilité. En Antarctique, il existe des terres et des dizaines de stations de recherche réparties sur des milliers de kilomètres carrés. Dans la plupart des stations, des bâtiments permanents abritent des laboratoires, des logements et des espaces sociaux. Chaque mini civilisation a adopté son propre fuseau horaire qui correspond au territoire d’origine qui a construit chaque lieu.

Au pôle Nord, tout est océan, visité rarement par un navire de recherche occasionnel ou un navire de ravitaillement solitaire qui s’éloignait du passage du Nord-Ouest. Les capitaines de mer choisissent leur propre temps dans le centre de l’Arctique. Ils peuvent maintenir les fuseaux horaires des pays limitrophes – ou ils peuvent changer en fonction des activités des navires. Assis ici dans mon bureau au sol, il est déconcertant de penser à un endroit où un seul humain peut décider de créer un fuseau horaire entier à tout instant.

L’automne dernier, le capitaine du Polarstern a repoussé le fuseau horaire d’une heure par semaine, pendant six semaines, pour se synchroniser avec les navires russes entrants qui suivent l’heure de Moscou. À chaque quart de travail, le capitaine ajustait les horloges automatiques dispersées autour du navire. Les chercheurs se sont arrêtés pour regarder les aiguilles d’horloges analogiques tourner étrangement en arrière. Et chaque fois que le temps changeait, cela bousculait l’équilibre délicat de la communication basée sur l’horloge – entre les instruments déployés sur la glace, entre les chercheurs à bord, et entre eux et leurs familles et collègues sur des terres lointaines.

Pas le temps

Si dériver sans fuseau horaire n’est pas suffisamment aliénant pour les personnes à bord, ajoutez la réalité troublante qu’il n’y a pas non plus d’heure dans la journée. Ce que nous considérons comme une seule journée, flanquée de levers et couchers de soleil, ne se produit qu’une fois par an autour du pôle Nord. Je ne peux donc pas m’empêcher de me demander: une seule journée dans le Nord dure-t-elle des mois? Une année est-elle juste une journée? Le Polarstern a été englouti par l’obscurité en octobre après un coucher de soleil de trois semaines – tout comme l’autre pôle a vu les premiers morceaux d’un lever de soleil de trois semaines après des mois de noir.

Une fois que la nuit polaire prend le dessus, il n’y a que des ténèbres implacables. En regardant depuis le pont du navire, une personne voit une cavité sans horizon – à moins qu’elle ne soit parsemée d’aiguilles de lumière jaillissant des phares d’un couple d’êtres humains éloignés au travail – une scène d’un autre monde qui n’est pas sans rappeler la lune.

L’intérieur du navire est tout aussi bizarre. Comment 100 personnes peuvent-elles fonctionner s’il n’y a ni jour, ni nuit, ni matin, ni soir? La voix du capitaine de navire allemand qui souffle sur un système d’interphone est le son d’un réveil à 8 heures du matin – chaque fois que «8 heures du matin». s’avère être. Les gens entrent dans la salle à manger pour les repas, tenus à des intervalles prédéterminés. Les scientifiques se rendent sur la glace pour vérifier l’équipement ou se rencontrer dans des laboratoires à des périodes tout aussi rigides. Le navire fonctionne comme un jouet à remonter, déconnecté de la rotation de la planète, qui dicte normalement le temps. Le «temps» n’est qu’un rituel opérationnel, destiné à créer l’illusion de régularité.

Lorsque les doigts des scientifiques sont suffisamment chauds, ils peuvent parfois envoyer un texte satellite limité à leurs mondes animés très éloignés. La communication avec des amis et des collègues qui se trouvent dans des dizaines de fuseaux horaires implique des conversions horaires compliquées – un rappel que les personnes à bord du navire sont en animation suspendue. Un message texte éphémère n’est qu’une connexion momentanée à une existence lointaine.

Les semaines et les mois se confondent. Il n’y a pas de télévision, pas de nouvelles, pas de passants. Les vacances vont et viennent sans étalages festifs dans les supermarchés ni chansons de vacances incessantes sur les autoradios. Le concept même de «décembre» semble fabriqué. Chaque répétition des rituels opérationnels entre les périodes de sommeil suivantes est identique, comme vivre le même «jour» encore et encore.

La seule chose qui rappelle vraiment à l’équipe que le temps passe encore est la collecte de données. Les instruments de recherche parsèment le paysage gelé autour du navire, collectant des mesures de la glace, de l’océan, du ciel, le tout sur le temps universel coordonné, qui est basé, ironiquement, sur la position du soleil par rapport à la Terre. Cependant, la science progresse sans être dérangée. La collecte de données a suivi son propre temps depuis la sortie du Polarstern en septembre dernier, libérée du coup de fouet mental que subissent les humains. Pour les personnes à bord, le suivi des données en constante évolution leur donne une idée de la flèche du temps. Sinon, ce sens ne peut venir qu’avec les poils du visage qui poussent et avec l’odeur du pain frais: lorsque l’odeur flotte à travers le navire, ce doit être «dimanche».

Lorsque les scientifiques quittent le Polarstern, ils vivent une véritable intemporalité. Certains instruments sont installés à des kilomètres sur la glace, accessibles uniquement par hélicoptère. Il fait si sombre pendant les vols que les chercheurs qui regardent par la fenêtre ne peuvent pas savoir à quelle distance du sol – ou plutôt de la glace flottant sur l’océan – est. L’hélicoptère les laisse tomber à la surface et décolle à nouveau, le bruit de pales vrombissantes se dissipant au loin. Ensuite, c’est le vrai silence. Tout sens du temps n’est pas pertinent. Les chercheurs peuvent être blottis les uns contre les autres, leurs lampes frontales créant un minuscule bassin de lumière dans l’obscurité, comme des astronautes flottant dans l’espace. Leur tête est fortement enveloppée par le froid, alors tout ce qu’ils entendent, c’est le battement de leur propre cœur. Ce rythme devient la seule mesure tangible pour suivre le temps qui passe.

Un garde de l’ours polaire veille sur le travail des chercheurs, essayant de scruter l’horizon pour détecter un danger. L’ours polaire, l’animal qui patrouille dans le paysage sombre et gelé, n’a pas non plus de notion du temps. Peut-être que l’ours ne ressent que le pouls de la Terre en tournant.

Ce qui compte peut être l’expérience

Mon premier de quelques appels seulement du Colorado au navire a impliqué des semaines de planification et d’essayer et de ne pas se connecter avec une antenne parabolique là-haut qui pourrait être renversée ou enfouie sous la neige à tout moment. Quand j’ai finalement établi une connexion, j’ai retenu mon souffle et j’ai écouté une faible sonnerie, puis une longue pause froide. La voix sourde et rauque d’un préposé à la radio russe répondit: «RV Polarstern, voici Igor.»

Quelques semaines plus tard, j’ai travaillé pour organiser une conférence de presse à San Francisco pour l’expédition. Notre objectif: mettre en relation en temps réel les journalistes avec les chercheurs navals par téléphone. La logistique signifiait se connecter avec des collègues dans cinq fuseaux horaires sur terre tout en essayant de définir le «temps» d’un navire qui pouvait dériver dans un autre fuseau horaire à tout instant. C’était comme lancer des fléchettes les yeux bandés sur une cible en mouvement.

Nous l’avons retiré, et peu de temps après, j’étais dans un avion pour rentrer. Lorsque les roues ont heurté le tarmac, j’ai attrapé mon téléphone pour envoyer un SMS à mon mari que j’avais atterri en toute sécurité. Lorsque j’ai basculé hors du mode avion, j’ai vu le temps passer de 20 heures à 20 heures. à 21 h dans un instant. Le temps est bizarre partout.

Peut-être que le temps n’est pas défini par des nombres ou des zones ou par la rotation de la Terre, mais par ce que nous vivons. Quand je suis entré dans ma maison, j’ai été accueilli avec impatience par mes chiens. Je leur ai donné à manger leur dîner – leur «moment» préféré de la journée. À peu près à ce moment-là, les chercheurs à bord du navire mangeaient un bol d’avoine chaude avant de frapper la glace – «le temps» de vérifier à nouveau ces instruments.