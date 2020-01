Le tennis de table espagnol conserve ses options dans le pré-olympique | Sports pratiques

Le eÉquipe féminine espagnole de tennis de table maintient son espoir d’obtenir une place pour les Jeux de Tokyo 2020, après avoir prévalu au premier tour des éliminatoires de la pré-olympique qui se joue à Gondomar (Portugal), en Biélorussie pour un match 3-2.

Après la défaite contre l’Autriche ce vendredi, qui en cas de victoire aurait signifié la passe à Tokyo, l’équipe espagnole cherche dans cette repesca son classement, pour lequel elle devra remporter jusqu’à trois éliminatoires, faisant du Bélarus la première étape.

Émotion et tension

C’était une cravate pleine d’émotion et de tension, où l’égalité a atteint le dernier set du match final, où Maria Xiao est resté assez calme pour donner à l’Espagne le dernier point, dans un match où elle est passée de la victoire par deux manches (double 11-7), pour être égalée par Daria Trigolos (11-4 et 11-5).

L’Espagnole a réagi, qui s’est mise dans la manche finale avec un 8-4 en faveur, mais les nerfs et le succès de la rivale, ont laissé la différence en un seul point (9-8), moment dans le Xiao pressé de prendre le set 11-8 et donner à l’équipe espagnole l’occasion de continuer à rêver de l’événement olympique.

L’égalité a commencé favorablement pour les Bélarussiens, gagnant le double, 3-1. Trigolos et Katsyarina Baravok se sont imposés sur Sofia-Xuan Zhang et Galia Dvorak, par 5-11, 13-11, 11-6 et 11-9.

Puis ce fut le tour de Maria Xiao très en sécurité tout au long de la période pré-olympique, qui a vaincu Nadezhda Bogdanova, également par 3-1, avec des partiels de 9-11, 11-8. 11-8 et 11-3, qui a rendu l’égalité à égalité, de sorte que Dvorak a ajouté le deuxième point pour l’Espagne, en battant Baravok 3-0 (11-9, 11-9 et 11-4).

En l’absence de victoire pour faire le tour, Zhang n’a pas pu le faire avec Bogdanova, qui a retourné le précédent 3-0, avec 8-11, 5-11 et 2-11.

Il a clôturé le grand match de Xiao, qui ne connaît toujours pas la défaite de ce pré-olympique, dans lequel l’Espagne va désormais jouer cet après-midi contre le République de Corée, qui s’est qualifié ce matin pour battre l’Ukraine 3-1.

