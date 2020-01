Le tennis féminin, brillant en Australie; Garbiñe, en demi-finales et Mintegi, en quarts juniors | Sports pratiques

Quoi Garbiñe Muguruza Il était revenu à sa meilleure version est quelque chose que nous avions déjà vérifié tout au long du tournoi, mais le dernier test que nous avons eu lors de son dernier match, en quart de finale contre le Russe Pavlyuchenkova, qui a battu 7-5 et 6 -3 savoir souffrir et se défendre.

Oui contre Svitolina d’abord et Bertens plus tard, le joueur de tennis espagnol a pu obtenir sa meilleure version et ce flot de coups qu’il a eu dans ses bons jours, avant Pavlyuchenkova une version différente mais tout aussi importante a été vue. Sortir un affrontement en quart de finale dans lequel vous ne pouvez pas jouer votre meilleur tennis est une nouvelle très positive et devrait donner à Garbiñe une dose supplémentaire de confiance.

Avec son triomphe, la joueuse de tennis née à Caracas revient en demi-finale de Grand chelem, les meilleures nouvelles possibles pour le début de cette saison. Muguruza a remporté Pavlyuchenkova en sachant quel genre de match nous attendait. Le Russe, un rocher d’en bas, tirait toujours fort et fort, mais Garbiñe Il a résisté et enduré le gars dans des moments difficiles, en particulier pendant une grande partie du premier set, dans lequel il a eu des moments compliqués en descendant sur le tableau de bord.

Il a su conserver le Rod Laver Arena et quand l’occasion s’est présentée, il l’a saisie et n’allait plus la libérer. Muguruza a remporté le premier set 7-5 après avoir su souffrir et dans le second, c’était quelque chose de plus simple, un 6-3 qui a montré à l’Espagnole qu’elle rêvait de quoi que ce soit dans ce tournoi.

Simona Halep, sa rivale en demi-finale

Il faut trois matchs consécutifs, avant trois bons joueurs, sans renoncer à un seul set, quelque chose de fondamental pour ce qui vient maintenant. Et il n’y a pas de temps de repos car ce matin, il jouera sa demi-finale contre l’un des meilleurs joueurs du monde, le Roumain Simona Halep, numéro quatre mondial et double champion du Grand Chelem. Il sera environ 6h00 du matin et c’est un match contre un adversaire qui a éliminé Muguruza la dernière fois que les Espagnols ont foulé une demi-finale du Grand Chelem, à Roland Garros 2018.

L’autre demi-finale féminine sera jouée par l’Australienne Ashleigh Barty et le jeune américain Sofia Kenin

Mintegi, aux chambres

Ce fut également une excellente journée pour la junior espagnole Ane Mintegi, qui a battu la Tchèque Darja Vidmanova en huitièmes de finale par 6-4 et 6-1 et sera vue en quart de finale contre l’Allemand Vecic, un match qui aura également lieu C’est tôt ce matin.

Cependant, la journée manque la cerise sur le gâteau, ce qui pourrait arriver si Rafa Nadal bat Dominic Thiem et certifie sa présence dans une nouvelle demi-finale du Grand Chelem, une ronde dans laquelle il affronterait l’Allemand Alexander Zverev, qui a Le fisc suisse Stan Wawrinka et s’est qualifié pour la première fois pour l’avant-dernière manche d’un Grand Chelem.

Practicodeporte@efe.com