Le terrorisme en vedette dans le thriller théâtral “Attacked” | La culture

Les attentats d’Atocha et celui de la salle Bataclán ont servi “beaucoup” à Félix Estaire et Xus de la Cruz pour construire la “tricherie sociale” de “Atentado”, un thriller qui ouvre le 16 du Théâtre espagnol avec María Morales, Ángel Ruiz et Eva Rufo en tant que protagonistes uniques.

Morales est à “Atentados” le chef de la communication d’un parti politique, Rufo le chef des nouvelles d’une chaîne de télévision et Ruiz responsable des caméras de sécurité du musée où les terroristes ont commis l’attaque.