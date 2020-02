Le test du télescope Hubble inspire des changements à la NASA pour lutter contre les préjugés sexistes

Les étoiles ne voient pas le sexe, et maintenant, la NASA s’efforce de ne pas le voir non plus lorsqu’elle attribue du temps au télescope aux scientifiques, inspirée par une expérience réussie avec le télescope spatial Hubble.

Cette expérience a testé l’hypothèse que si les propositions sont évaluées sans savoir qui les a rédigées et strictement sur le mérite de la science qu’elles se proposaient de faire, les astronomes qui ont reçu un temps d’observation très convoité finiraient par être un groupe plus diversifié. C’est le principe de la double analyse anonyme, dans lequel les évaluateurs ne savent pas qui a soumis quelles propositions et les proposants ne savent pas qui a examiné leurs soumissions. L’examen à double anonymat est une tentative de réduire le pouvoir de distorsion des biais implicites dans le système d’examen traditionnel, dans lequel les examinateurs sont anonymes mais les propositions incluent les noms des scientifiques.

“Nous avons remarqué que dans bon nombre de nos sélections de propositions, il semble y avoir un parti pris en faveur d’un sexe du proposant plutôt qu’un autre”, a déclaré le directeur de la Division d’astrophysique de la NASA, Paul Hertz, lors d’une conversation publique tenue le mois dernier lors de la 235e réunion du American Astronomical Society, à Honolulu.

Par cela, il ne voulait pas seulement dire que les hommes scientifiques reçoivent plus de la moitié des opportunités offertes; un tel résultat pourrait simplement refléter un plus grand nombre d’hommes dans le bassin de soumissionnaires. Hertz voulait dire que les hommes scientifiques ont généralement un taux de réussite plus élevé dans leurs propositions que les femmes scientifiques.

Le Space Telescope Science Institute, qui gère les opérations scientifiques pour le télescope spatial Hubble et le fera pour le télescope spatial James Webb de la NASA, a également constaté cette tendance en étudiant 20 ans de propositions et de récompenses. «Ce sont des données observables. Vous pouvez le voir », a déclaré à Space.com Heidi Hammel, astronome planétaire au Space Telescope Science Institute.

Mais parce que l’institut ne disposait que de données sur les personnes qui avaient fait une demande de télescope et qui les avait reçues, il n’y avait aucun moyen de savoir si le problème venait d’une différence de qualité de la proposition ou d’un parti pris, conscient ou implicite. Par conséquent, l’expérience.

Le comité qui a examiné les propositions a essayé plusieurs façons de déplacer l’orientation de l’évaluation des scientifiques individuels vers la science qu’ils ont proposée. Par exemple, une méthode exigeait que les propositions ne mentionnent que les premières initiales des scientifiques, pas leurs prénoms. Un autre a exigé que tous les membres de l’équipe soient classés par ordre alphabétique, de sorte qu’il n’était pas clair qui dirigeait la proposition.

Ensuite, pour les propositions soumises en 2018, le comité est allé de l’avant, exigeant des documents qui cachaient entièrement l’identité des écrivains. (Un document distinct disponible à la fin du processus d’examen pourrait inclure des informations non anonymes qui témoigneraient de la capacité de l’équipe à mener les travaux scientifiques qu’elle a proposé de faire.)

Selon un rapport du comité, les scientifiques ont soumis près de 500 propositions qui circulent, soit plus de 10 fois le nombre pour lequel Hubble a eu le temps de recueillir des observations. Parmi ces propositions, 28% étaient dirigées par des femmes scientifiques; sur les 40 propositions retenues, 12 étaient dirigées par des femmes scientifiques. Cela a mis les femmes scientifiques à un taux de réussite de 8,7% et les hommes scientifiques à 8%, à peu près le même; l’année précédente, sans propositions totalement anonymes, ces chiffres étaient de 13% et 24%. «Il serait prématuré de tirer des conclusions générales, mais les résultats sont encourageants» que la méthode anonyme a fonctionné, conclut le communiqué.

Tout au long du processus expérimental, le comité a été assisté et observé par Stefanie Johnson, spécialisée dans le leadership organisationnel et l’analyse de l’information à l’école de commerce de l’Université du Colorado Boulder. Elle et un collègue ont maintenant publié leur analyse de l’expérience de 2018 dans la revue Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Dans cet article, les auteurs ont comparé l’examen à double anonymat avec d’autres tactiques potentielles pour réduire les préjugés inconscients liés au genre, qu’ils ont décrit comme perdant de leur efficacité au fil du temps ou menant à des «contrecoups contre les femmes parce que les femmes sont perçues comme bénéficiant d’avantages supplémentaires». (Ni la déclaration du comité Hubble ni le document de Johnson n’ont abordé le fait que le genre est plus complexe qu’un binaire homme-femme; il n’est pas clair si les identités de genre ont été attribuées par des étrangers ou fournies par les scientifiques en question dans l’analyse de l’expérience Hubble.)

Selon l’analyse, le passage à un examen à double anonymat n’a pas eu d’effet statistiquement significatif sur les taux de réussite des hommes scientifiques, mais l’a fait pour les femmes scientifiques. “Ce n’est pas la preuve que les femmes feront toujours mieux, mais j’espère que l’équilibre entre les sexes sera plus proche que par le passé”, a déclaré Johnson dans un communiqué. «Ce que cela montre, c’est que le fait de retirer le genre de l’équation permet aux femmes de mieux performer.»

Bien que l’analyse de l’essai se concentre sur les disparités entre les sexes, l’idée est que la revue à double anonymat devrait avoir une relation similaire avec une gamme de différents types de biais potentiels, conscients ou implicites. “En se rendant sur les revues à double anonymat, il ne traite pas seulement des questions de genre, il s’adresse également aux populations sous-représentées dans de nombreuses classes différentes”, a déclaré Hammel, mentionnant spécifiquement le tirage au sort d’une université prestigieuse ou d’un conseiller respecté. “Il existe de nombreux types de biais qui entrent en jeu lorsque vous connaissez les noms.”

La NASA a examiné les résultats de l’expérience et a décidé qu’elle voulait essayer le processus plus largement. “Les propositions ont été examinées sur la base du mérite scientifique uniquement et non sur la façon dont le nom du proposant était familier aux examinateurs”, a déclaré Hertz. «Cela a très bien fonctionné, nous avons donc pris la décision de déplacer tous nos [General Observer] programmes à double anonyme. ” L’annonce a été accueillie par les applaudissements des astronomes réunis à Honolulu.

La présentation de Hertz comprenait une diapositive décrivant six cycles de propositions d’observation avec des délais cette année qui prendraient le nouveau format, y compris le premier cycle de propositions de temps sur le télescope spatial James Webb, dont le lancement est actuellement prévu en mars 2021. Hertz a déclaré que la mission scientifique de la NASA La Direction, dont fait partie sa division, met également en œuvre et étudie des programmes pilotes d’examen à double anonymat dans des contextes autres que les programmes d’Observateur général.

La nouvelle politique signifie que les scientifiques devront apprendre une nouvelle façon d’écrire les explications qu’ils soumettent pour expliquer pourquoi leur travail mérite un temps d’observation précieux d’un instrument. Ils ne peuvent plus faire référence à leurs propres recherches antérieures, aux partenariats qu’ils ont noués, au financement ou à l’observation du temps qu’ils ont déjà gagné. Pour faciliter la transition, a déclaré Hertz, la NASA propose des webinaires et met en place une ligne d’assistance que les scientifiques pourraient appeler pour poser des questions sur l’anonymisation de leurs recherches.

«Je pense que c’est une bonne chose. Je pense que c’est la bonne chose. Et je suis très heureux de voir que la NASA va de l’avant pour transformer ses systèmes afin de permettre à ce type de processus de fonctionner pour les propositions de la NASA », a déclaré Hammel. “Peut-être arriverons-nous au point où les gens comprendront [that] dans tous ces cas, vous n’avez pas besoin de connaître la personne. Vous évaluez sur la science qu’ils disent qu’ils vont faire et le classer sur ce mérite. “

