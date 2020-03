Le Texas envisage d’annuler l’année scolaire

Alerte au coronavirus: l’État du Texas envisage d’annuler toute l’année scolaire restante, du primaire au secondaire, en raison de la pandémie de COVID-19 qui fait rage dans le monde. Mike Morath, commissaire de la Texas Education Agency, a informé les législateurs des États qu’ils envisageaient la mesure au risque de propagation du virus dans les salles de classe. Il y a plus de 2 millions d’étudiants hispaniques au Texas, selon les statistiques du gouvernement, de sorte que le segment des étudiants pourrait être le plus affecté si la mesure est prise définitivement.

Le dimanche 15 mars 2020, Mike Morath, le commissaire de la Texas Education Agency (TEA), s’est entretenu avec un groupe de membres du Congrès de l’État et leur a révélé qu’il envisageait sérieusement d’annuler les cours du reste de l’année scolaire.

Comme confirmé Monde hispanique Le bureau du législateur de l’État Jared Patterson, du Parti républicain et représentant de la ville de Frisco dans le nord du Texas, Morath a informé les membres du Congrès lors d’une réunion qui envisage l’annulation des cours, en particulier dans les grands centres urbains tels que Austin, Dallas , Houston et San Antonio où il y a une plus grande concentration d’étudiants et, par conséquent, un plus grand risque potentiel d’exposition au dangereux COVID-19 qui sévit dans le monde.

Dimanche après-midi, le 15 mars, le Texas Department of Health Services (HHS) avait confirmé qu’il y avait 56 cas confirmés de coronavirus dans l’État, dont 30 dans la ville de Houston. .

Le bureau de presse de TEA a signalé que la décision n’a pas encore été prise et que dans les prochains jours, il annoncera ou non la décision officielle après le reste de l’année scolaire et comment elle affectera les centaines de milliers d’élèves de Texas.

Jusqu’à présent, la plupart des districts scolaires de l’État sont fermés par précaution.

Cependant, l’impact de la maladie a déjà été indirectement ressenti dans la vie académique des étudiants.

Greg Abbott, gouverneur de l’État du Texas, a ordonné au TEA dans la matinée du lundi 16 mars 2020 de suspendre les évaluations de la préparation académique de l’État du Texas (STAAR), qui est un test Obligatoire, mandaté par les autorités fédérales, pour tous les enfants de la 3e à la 12e année.

Abbot, par décret, a annoncé que tous les élèves sont exemptés de soumettre STAAR pour le reste de l’année scolaire parce qu’il n’y a pas de temps pour se préparer au test en raison de l’annulation des cours en raison du coronavirus.

“Votre santé et votre sécurité sont nos priorités”, a déclaré le gouverneur Abbott en annonçant sa décision d’annuler STAAR.

“En temps normal, STAAR est un outil inestimable pour diagnostiquer avec précision et fiabilité dans quelle mesure les élèves ont appris à lire, à écrire et à faire des mathématiques”, a déclaré Abbott dans sa déclaration, expliquant que “cette année, cependant, Il est devenu clair que les écoles ne pourront pas fonctionner comme elles le feraient normalement. »

Les exigences du test STAAR ont été supprimées pour l’année scolaire 2019-2020.

– Gouv. Greg Abbott (@GovAbbott) 16 mars 2020

– Gouv. Greg Abbott (@GovAbbott) 16 mars 2020