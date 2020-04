Le théorème qui s’applique à tout, des algorithmes de recherche à l’épidémiologie

Lors d’un récent épisode de notre podcast My Favorite Theorem, mon co-hôte Kevin Knudson et moi avons discuté avec Carina Curto, mathématicienne à la Penn State University, spécialisée dans les mathématiques appliquées à la biologie et aux neurosciences. Vous pouvez écouter l’épisode ici ou sur kpknudson.com, où il y a aussi une transcription.

Curto nous a parlé du théorème de Perron-Frobenius, qui vient du domaine de l’algèbre linéaire. Comme Curto jaillit dans l’épisode, l’algèbre linéaire est l’un des chevaux de bataille des mathématiques. Il fournit un ensemble robuste de techniques pour modéliser et comprendre les systèmes d’équations qui surviennent dans de nombreux contextes différents.

L’un des principaux objets d’étude en algèbre linéaire est une matrice. Une matrice est un tableau de nombres, mais c’est bien plus que cela. Les nombres sont disposés en lignes et en colonnes et sont généralement considérés comme une représentation abrégée d’une transformation d’un espace. Par exemple, une façon de transformer le plan consiste à prendre chaque point du plan, écrit comme (x, y) et à envoyer la première coordonnée, x, à la somme 2x + y et la deuxième coordonnée, y, à x + y . La matrice

code cette transformation.

En général, un rayon de points émanant de l’origine peut être étiré et tourné par une transformation codée par une matrice, mais dans une direction spéciale appelée vecteur propre, la transformation se limite à l’étirement ou au rétrécissement. Il n’y a pas de rotation. La valeur par laquelle un segment de longueur unitaire pointant dans cette direction est étiré ou rétréci est la valeur propre. Le théorème de Perron-Frobenius indique que pour une matrice carrée avec toutes les entrées positives, il existe une valeur propre réelle unique la plus grande et que son vecteur propre correspondant a des coordonnées x et y positives.

Je me souvenais vaguement d’avoir entendu parler du théorème de Perron-Frobenius avant de parler avec Curto, mais je ne l’ai pas trouvé particulièrement convaincant au départ. J’ai appris au début de ma première classe d’algèbre linéaire à ne pas mettre trop de stock dans les nombres que vous voyez dans une matrice. Autrement dit, vous ne devriez pas penser que vous pouvez comprendre ce que fera une matrice uniquement en fonction de l’apparence de ses entrées. Je pense qu’une partie de mon échec à apprécier le théorème de Perron-Frobenius plus tôt est que je me méfiais un peu d’un théorème qui m’a permis de savoir quelque chose sur une transformation basée sur les nombres dans une matrice. Et pour couronner le tout, peu de matrices ont toutes des entrées positives, alors quel est l’intérêt d’un théorème qui s’applique à un ensemble de matrices aussi exclusif?

Curto m’a convaincu que le théorème est plus utile que je ne le croyais. Certes, il n’y a aucune raison de penser qu’une matrice arbitraire aura des entrées entièrement positives, mais de nombreuses applications traitent principalement des matrices entièrement positives. Les matrices qui représentent des fonctions liées à la dynamique des populations, à la démographie, à l’économie et aux algorithmes de recherche sur le Web ont souvent des entrées entièrement positives, de sorte que le théorème de Perron-Frobenius s’applique à elles. Pour le moment, il existe même un modèle épidémique, le modèle de Kermack-McKendrick, qui utilise le théorème de Perron-Frobenius. (Ma mention de ce modèle ne doit pas être interprétée comme un encouragement à adopter l’épidémiologie en fauteuil roulant.) Les lecteurs et les auditeurs qui souhaitent une introduction plus approfondie aux nombreuses preuves et applications du théorème de Perron-Frobenius devraient consulter un article intitulé, de manière appropriée , Les nombreuses preuves et applications du théorème de Perron-Frobenius.