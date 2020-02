Le titre du FMI et de l’Argentine définit un nouveau programme après la réunion du G20

RIAD / BUENOS AIRES, 22 février (.) – Le gouvernement argentin a accepté samedi d’entamer des consultations avec le Fonds monétaire international (FMI) qui pourraient déboucher sur un nouveau programme avec l’agence financière, trois jours après l’entité internationale commandée par Kristalina Georgieva a déclaré que la dette publique de l’Argentine n’était pas soutenable.

Le ministre argentin de l’Economie, Martín Guzmán, a déclaré à Georgieva, directeur général du FMI, que l’Argentine – qui détient actuellement une dette souveraine de près de 100 000 millions de dollars – souhaite lancer des consultations au titre de l’article IV de l’agence qui pourraient jeter les bases d’une nouvel accord, ont déclaré les deux parties dans des communiqués.

La rencontre entre le responsable argentin et Georgieva a eu lieu dans le cadre de la réunion des ministres des finances du G-20, en Arabie saoudite.

L’ouverture des consultations est “une étape précieuse qui permettra d’approfondir la compréhension mutuelle entre le gouvernement argentin et les autorités du FMI sur la manière d’avoir un nouveau programme opportun avec l’agence”, a déclaré Guzmán, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Économie argentine

Une consultation sur l’article IV permettrait au FMI d’inspecter les comptes de l’Argentine, avant la signature d’un nouvel accord. Cela donnerait confiance aux créanciers du pays sud-américain, qui cherche actuellement à restructurer une dette souveraine qui dit qu’elle ne peut pas payer sans générer d’abord une croissance économique.

L’Argentine a une dette de 44 000 millions de dollars avec le FMI, principal créancier du pays sud-américain dont le président Alberto Fernández cherche à le sortir d’une crise économique qui remonte à deux ans. L’année dernière, l’inflation annuelle en Argentine a dépassé 50%.

Les participants à la réunion du G20 ont exprimé leur soulagement que l’Argentine ait accepté de rester attachée au FMI, expliquant que le risque d’un “défaut” compliqué diminuait.

Cependant, pour Mark Sobel, ancien haut fonctionnaire du département américain du Trésor et conseiller du groupe de réflexion londonien OMFIF, la décision d’ouvrir une consultation et de ne pas lancer directement un nouveau programme avec le FMI illustre une aversion historique pour le Péronisme envers le FMI.

“Ils ne prennent pas leur retraite, mais ils ne seront pas non plus inscrits à un programme du Fonds pendant un certain temps et qui sait quand ils le seront”, a déclaré Sobel.

“ÉCHANGE DE FRUCTION”

Georgieva a déclaré samedi qu’il avait eu “un échange fructueux sur les défis” de l’Argentine avec Guzmán afin que le pays entame une croissance plus durable et inclusive.

“J’ai soutenu le ministre (Guzmán) et la direction du président Alberto Fernández dans ses efforts pour stabiliser l’économie et réduire la pauvreté”, a déclaré Georgieva.

Mercredi, le FMI a déclaré qu’il considérait que la dette publique de l’Argentine n’est pas soutenable, de sorte que ses créanciers privés doivent apporter une “contribution appréciable”, en signe de tête au gouvernement Fernández.

“L’Argentine a le potentiel de retrouver la stabilité, mais il est clair que cette situation d’urgence économique doit être résolue”, a déclaré Guzman, ajoutant que “nous savons que les cadres ne sont pas parfaits et nous devons les améliorer et les compléter avec la compréhension et la collaboration du monde entier”. “, selon le communiqué.

À son tour, le gouvernement argentin a déclaré que Guzmán avait tenu des réunions bilatérales avec ses pairs d’Allemagne, de France, de Suisse, d’Inde et d’Arabie saoudite pendant le congrès du G20 et que les représentants de ces pays avaient exprimé leur soutien aux négociations de restructuration qui L’Argentine tient.

(Rapport d’Andrea Shalal à Riyad et de Hugh Bronstein et Maximilian Heath à Buenos Aires; Écrit par Maximilian Heath; Édité par Manuel Farías)