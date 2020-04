Le tourisme progresse vers la normalité dans la crainte de la faillite | Économie

Les différents agents touristiques s’apprêtent déjà à reprendre leurs activités et à annoncer des vols, des ouvertures et des destinations hôtelières et des formats “sans convoitise”, bien qu’ils soient très critiques du plan de désescalade proposé par le gouvernement et avertissent que la baisse de rentabilité en raison de la baisse de l’occupation, elle pourrait conduire à la faillite d’une grande partie du secteur.

Selon le plan de santé initial, en attente de concrétion, à partir du 11 mai, il permettra le démarrage avec des limitations de certaines activités touristiques, mais dans les îles Baléares de Formentera et dans les îles Canaries de La Gomera, El Hierro et La Graciosa cette phase Il est avancé jusqu’au lundi 4 prochain en raison de son incidence jusqu’ici plus faible d’infections.

Cependant, les hôteliers de Formentera ont prévenu qu’ils n’auront pas de clients, car il n’y a pas de liaisons maritimes avec l’île ou aériennes avec Ibiza (qui est l’aéroport de référence puisque Formentera n’en a pas), donc le président de la Fédération hôtelière Vicent Tur pense qu’ils n’ouvriront pas avant la fin juin.

La règle générale de limiter 30% du jaugeage dans les premiers stades inquiète les hôteliers, restaurateurs et propriétaires de camping, qui estiment qu’il est difficile d’équilibrer les comptes avec 100% des dépenses et, dans le meilleur des cas, un 30% des revenus, ils prévoient donc des faillites.

JUSQU’AU DÉCEMBRE SANS TOURISME INTERNATIONAL

Le secteur est en attente du protocole dans lequel travaille une table technique, dirigé par l’Institut de la qualité du tourisme de l’Espagne (ICTE), l’Institut de technologie hôtelière (ITH) et le Secrétaire d’État au Tourisme, en plus de divers agents, qui le considèrent comme cruciale pour rouvrir les opérations avec une certaine sécurité.

Des sources qui travaillent avec le secteur calculent qu’en juin de cette année (lorsque la désescalade devrait se terminer) ils commenceront à faire des voyages essentiels, en août le secteur hôtelier pour le tourisme national sera réactivé, qui, cependant, optera de préférence pour les résidences secondaires ou appartements de vacances et utilisera, avant tout, des transports privés.

Ils ne seront qu’en novembre, ajoutent-ils, lorsque les voyages d’affaires et le tourisme événementiel seront activés et qu’en décembre les touristes internationaux commenceront à arriver, une thèse également défendue par Alberto Díaz, PDG du grossiste Mapa Group.

LE VOYAGE CHINOIS TOUJOURS PEU ET CHERCHE LA SÉCURITÉ

Le manque de sensibilisation en Chine est une référence pour le secteur, car ils ont deux mois d’avance sur le monde occidental tant dans l’extension de la pandémie que dans le retour à la normalité. Là, les recherches de mots clés tels que “conditions d’hygiène” ou “service sans contact” ont quintuplé.

Pour ce pont du 1er mai, la première fois que les Chinois vont pouvoir voyager depuis le début des infections, les autorités du pays prévoient 117 millions de voyages, dont 35% l’an dernier aux mêmes dates. Ce qui montre des signes de plus grande vigueur, ce sont les appartements touristiques ou les maisons rurales, dont les recherches ont doublé par rapport à l’année précédente.

La clé du retour des touristes internationaux sera la reprise des opérations dans les compagnies aériennes, pour lesquelles personne n’ose encore prédire une date, bien qu’une entreprise, comme la Hongroise à bas prix WizzAir, ait déjà annoncé la réouverture de certains de vos vols.

CAMPINGS ET CAMPING-CARS, SECTEURS SÉCURITAIRES

Dans ce climat, les campings, les camping-cars et l’écotourisme sont proposés comme des secteurs sûrs, car en général ils ont lieu dans des environnements ruraux et extérieurs et, normalement, avec une faible concentration de personnes.

Cependant, tant les campings que les caravanes soulignent que l’interdiction de se déplacer entre les différentes provinces qui régiront jusqu’à la dernière phase du plan de désescalade rendra difficile leur retour à l’activité.

L’Association espagnole de l’industrie et du commerce du caravaning (Aseicar) travaille au développement du sceau «sans caravane sans convoitise», qui certifiera l’assainissement des véhicules utilisant des machines à l’ozone et au peroxyde d’hydrogène et établira des protocoles de service client sûrs, en un secteur à croissance exponentielle ces dernières années.

La Fédération espagnole des campings (FEEC) estime que la réouverture des établissements le 11 mai prochain avec 100% des effectifs pour assister à une capacité maximale de 30% est “totalement exagérée”, ils demandent donc que l’agrandissement soit autorisé dossiers de réduction temporaire de l’emploi (ERTE) pour éviter la destruction d’emplois et, à terme, la faillite.

Les différents agents conviennent également que les clients exigeront des produits touristiques avec une plus grande flexibilité pour les changements et les annulations ainsi qu’une assurance voyage qui inclut les pandémies.

DESTINATIONS EXCLUSIVES ET SÉCURISÉES POUR QUI PEUT LES PAYER

Pendant ce temps, certains portails Internet tentent de trouver des destinations dans lesquelles la distanciation sociale est la norme pour ceux qui après la crise – à laquelle ce jeudi l’INE a chiffré sous la forme d’une baisse de 5,2% du Le PIB peut continuer à le payer.

Le site de voyage Holidayguru a sélectionné des endroits comme l’Islande, le pays le moins peuplé d’Europe; La Patagonie, entre le Chili et l’Argentine, où l’on peut rouler des heures sans croiser personne; La Mongolie, le pays le moins densément peuplé d’Asie; Le Groenland, où ils disent qu’il est plus facile de rencontrer un ours qu’une personne, ou la Namibie, avec de vastes déserts, la faune et les activités de plein air.