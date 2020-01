Le tournoi Clausura Mexico vivra la course de Guadalajara pour atteindre des titres rivaux en Amérique

MEXICO CITY, 9 janvier (.) – Le tournoi mexicain de football Clausura vivra vendredi la course que Guadalajara jouera en atteignant son fidèle rival américain en tant qu’équipe la plus gagnante avec 13 titres.

Les “Eagles” d’Amérique étaient sur le point d’atteindre le quatorzième titre en perdant la finale du tournoi Apertura contre Monterrey lors d’une série de pénalités le 29 décembre.

Pendant ce temps, les “Chivas” de Guadalajara ont enregistré 12 titres, et pour le tournoi qui est sur le point de commencer, ils ont été renforcés avec sept éléments pour atteindre l’objectif souhaité.

“Nous sommes un titre en baisse (en provenance d’Amérique) et l’idée n’est pas seulement d’égaliser mais de dépasser ce montant dès que possible pour être le club le plus gagnant dans tous les sens, c’est ce que nous et les fans voulons”, a déclaré le président des sports lors d’une conférence de presse. Ricardo Peláez.

La route vers le titre du soi-disant “troupeau sacré”, qui n’engage que des joueurs mexicains, commence samedi lorsque je joue à domicile contre Bravos de Ciudad Juárez.

“C’est l’une des meilleures équipes que j’ai eu à diriger et la meilleure qu’il y ait aujourd’hui dans le football mexicain. Le but est que l’équipe joue bien et à 100% de sa capacité, nous avons de très bons musiciens mais nous devons faire jouer la même mélodie “, a déclaré le directeur technique Luis Fernando Tena.

Pendant ce temps, l’Amérique jouera son premier match contre Puebla jusqu’au 4 février car elle a demandé un permis pour avoir plus de jours de pré-saison après avoir joué le match pour le titre, et commencera sa participation au tournoi le 18 janvier lorsqu’elle recevra Tigres UANL le deuxième jour.

Alors que le champion Monterrey jouera son premier engagement de date contre Necaxa le 5 février, et fera ses débuts le 18 janvier contre Monarcas Morelia le deuxième jour.

Le tournoi commencera vendredi lorsque Tijuana, avec son nouveau directeur technique, l’Argentin Gustavo Quinteros, recevra Santos Laguna, et Monarcas Morelia affrontera Toluca qui a José Manuel de la Torre comme entraîneur.

La première journée de la Clausura s’achèvera avec les matches entre Cruz Azul-Atlas, León-Querétaro, Tigres UANL-Atlético San Luis et Pumas UNAM-Pachuca.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)