Le traumatisme psychologique est la prochaine crise pour les agents de santé des coronavirus

Après ses journées les plus difficiles dans une salle d’urgence de New York, le médecin Matthew Bai sent son corps se détendre quand il voit sa femme et sa fille de 17 mois. «Ma lumière au bout du tunnel rentre chez moi en famille», explique Bai. Lorsque l’hôpital Mount Sinai de Manhattan a commencé à déborder de patients COVID-19 fin mars, cependant, Bai et sa femme ont décidé qu’elle devrait emmener leur tout-petit et rester avec ses parents dans le New Jersey. Le risque de transmettre le virus à sa famille était trop grand. Maintenant, Bai fait face à une cascade quotidienne de patients qui ont du mal à respirer, dans une salle d’urgence plus occupée qu’il n’en a jamais été témoin. Son esprit est toujours de savoir s’il sera en mesure de protéger son personnel. Tous les médecins ont de mauvais horaires, mais maintenant, ces jours se répètent, s’accumulent. La nuit, l’heure du conte virtuel avec sa fille n’est nulle part aussi apaisante que la vraie chose. «Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce que je ressens», dit Bai. «Je vais au travail et, à la fin de la journée, je m’endors. Je n’ai pas le temps de digérer tout cela. “

La médecine est une profession stressante dans des circonstances normales. Les exigences physiques, la tension psychologique et les processus de travail inefficaces peuvent conduire à l’épuisement professionnel, une maladie qui affecte jusqu’à 50% des médecins aux États-Unis, explique Colin West, un interniste qui étudie le bien-être des médecins à la Mayo Clinic depuis plus de 15 ans. années. Une revue de 2018 dans la revue Cureus l’a décrite comme «une combinaison d’épuisement, de cynisme et d’inefficacité perçue». Les cliniciens épuisés sont plus susceptibles de quitter leur emploi. Leurs patients peuvent avoir de moins bons résultats. Pourtant, l’épuisement professionnel ne peut pas saisir ce que les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux et d’autres vivent comme le coronavirus submerge le système de soins de santé. «L’épuisement professionnel est une réponse chronique aux conditions de soins de santé», dit West. «Il s’agit d’une crise aiguë sans précédent.»

Alors que la pandémie bouleverse une grande partie de la société, les agents de santé de première ligne assument le fardeau d’un manque systémique de préparation. Aux États-Unis, une réponse lente du gouvernement, ainsi que le déploiement raté des tests, ont permis au virus de se propager largement. Des années de fonctionnement sans gaspillage ont laissé de nombreux hôpitaux sans ressources pour étendre rapidement les soins. La demande mondiale d’équipements de protection individuelle (EPI) et de ventilateurs a rendu ces fournitures essentielles rares. Les stocks de secours se sont révélés trop petits et les efforts pour renforcer les approvisionnements n’étaient pas coordonnés ou, pire encore, ont forcé les hôpitaux et les juridictions à se faire concurrence. Désormais, les urgences dans les zones durement touchées ont du mal à suivre le flot de patients gravement malades. Le personnel d’autres hôpitaux étrangement silencieux regarde ailleurs, se demandant si le virus les submergera ensuite. Les infirmières facilitent les derniers appels téléphoniques entre les mourants et leurs proches qui sont interdits d’entrée. Alors que les morgues débordent, des camions réfrigérés arrivent pour abriter les corps.

“Nos professionnels de la santé voient des personnes incroyablement malades dans ce qui est vraiment un raz de marée les submerger, et ils se penchent sur ce travail parce que c’est ce que nous faisons”, dit West. Mais pencher dans une extrême incertitude pendant des semaines et des mois pourrait avoir des impacts importants sur leur bien-être mental. Plus que tout autre groupe, ils risquent de tomber malades à cause de l’exposition constante au SRAS-CoV-2. En avril, le virus avait infecté plus de 9000 travailleurs de la santé aux États-Unis et en avait tué 27, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Des centaines de cliniciens sont morts dans le monde. Comme Bai, beaucoup s’inquiètent de la propagation de la maladie à leurs patients et à leurs proches; les jeunes médecins résidents se conseillent mutuellement de rédiger des testaments de vie. Certains hôpitaux ont muselé leurs membres du personnel, invoquant des préoccupations au sujet de la propagation de la désinformation et de la vie privée des patients; Partout dans le monde, des cliniciens qui ont dénoncé les pénuries de ressources ou partagé leurs expériences ont été réprimandés ou licenciés par leurs établissements. De nombreux experts prédisent que, pris ensemble, ces effets traumatisants de la pandémie se répercuteront longtemps après la maîtrise du virus lui-même.

Un traumatisme est souvent associé à quelque chose de manifestement violent, comme un accident de voiture ou une fusillade. Mais le philosophe néerlandais Ciano Aydin décrit une situation comme traumatisante quand elle “viole” les attentes familières de la vie et du monde de quelqu’un, les plongeant dans “un état d’extrême confusion et d’incertitude”. Dans le cas de cette pandémie, l’incertitude prolongée est aggravée par l’angoisse morale que ressentent les professionnels de la santé lorsqu’ils ne disposent pas des ressources adéquates pour traiter les patients gravement malades, explique Wendy Dean, psychiatre et cofondatrice de l’organisme à but non lucratif Moral Injury of Healthcare.

Les blessures morales, un terme emprunté aux militaires, surviennent lorsqu’une personne fait quelque chose qui va à l’encontre de ses croyances morales profondément ancrées, dit Dean. En médecine, cela peut se produire lorsque l’aspect commercial des soins de santé entrave la capacité d’un médecin à prendre soin des patients; par exemple, s’il n’y a pas assez de ventilateurs pour le nombre de patients COVID-19 qui en ont besoin. Les médecins ne sont pas habitués à faire du triage, à choisir qui reçoit un soutien vital et qui n’en a pas, explique G. Richard Holt, oto-rhino-laryngologiste et bioéthicien au Health Science Center de l’Université du Texas à San Antonio. «Nous sommes formés pour traiter un patient à la fois, mais dans le pire d’une épidémie, vous devez penser au plus grand bien pour le plus grand nombre», explique Holt. Des études menées auprès de soldats suggèrent que les blessures morales entravent le fonctionnement émotionnel, psychologique et social normal et surviennent souvent chez les personnes souffrant d’un trouble de stress post-traumatique. «Je pense que le véritable jugement va venir quand ce sera fini», dit Dean.

Le bilan émotionnel de COVID-19 est difficile à prévoir. Lors d’une catastrophe naturelle, les professionnels de la santé dispensent souvent des soins après que la menace immédiate est passée, et ces prestataires peuvent rentrer chez eux et décompresser à la fin d’une journée bouleversante, explique Joshua Morganstein, président du comité sur les dimensions psychiatriques de l’American Psychiatric Association. de catastrophe. Lorsque vous avez peur de ramener la catastrophe chez vous, aucun endroit n’est sûr. Les travailleurs de la santé sont aux prises avec le bouleversement de la vie sociale et économique avec le reste d’entre nous; ils sont exposés au bruit constant des sombres nouvelles. Certains désactivent la couverture des coronavirus comme mécanisme d’adaptation. «Nous devons comprendre à quoi aurait ressemblé notre réaction avant l’iPhone», explique Suneel Dhand, un interniste qui travaille dans les hôpitaux du Massachusetts. “Je suis préoccupé par le fait que tous les gens absorbent tant de malheur et de tristesse à travers les médias sociaux.”

Jessica Gold, psychiatre à la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis, et d’autres experts estiment que les travailleurs de la santé en tant que groupe pourraient développer des taux élevés d’anxiété, de dépression, de problèmes de toxicomanie, de stress aigu et, éventuellement, de stress post-traumatique à la suite de ce qu’ils vivent en première ligne en cas de pandémie. Parce que cet événement est sans précédent, Gold craint que les dommages psychologiques ne soient également sans précédent. Les données d’autres épidémies, bien que limitées, corroborent ces préoccupations. Une petite étude sur les travailleurs de la santé au cours de l’épidémie de SRAS de 2003, par exemple, a révélé que 89% des travailleurs à haut risque de contracter le virus ont signalé des effets psychologiques négatifs. Une autre étude a révélé que la peur liée au SRAS était corrélée aux symptômes du SSPT.

Une enquête auprès de 1257 médecins et infirmières au plus fort de la pandémie de COVID-19 en Chine a révélé qu’environ 50% des répondants ont signalé des symptômes de dépression, 44% des symptômes d’anxiété et 34% des insomnies. Les professionnels de la santé sont déjà à risque pour bon nombre de ces conditions au départ – les professions médicales ont parmi les taux de suicide les plus élevés – mais il est généralement peu probable qu’ils demandent de l’aide, dit Gold. La plupart n’ont pas le temps ou la flexibilité d’aller voir un thérapeute au cours d’une journée de travail standard de neuf à cinq, note-t-elle, et la stigmatisation toujours attachée aux problèmes psychologiques fait que beaucoup souffrent en silence. «Nous n’avons jamais eu de système de santé mentale capable de répondre aux besoins de la population en général, et encore moins de la population qui en aura désormais besoin», explique Gold.

Des institutions telles que UNC Health en Caroline du Nord ont étendu les options de thérapie pour les prestataires de télésanté et les horaires plus flexibles, ainsi que mis en place une hotline d’assistance. Au Royaume-Uni, le COVID Trauma Response Working Group fournit des conseils, basés sur la recherche en psychologie des traumatismes, pour les interventions proactives. Le bon soutien peut même favoriser la résilience. «Certaines personnes trouveront qu’elles ressentent une augmentation de leur propre confiance ou de leur capacité à gérer les futurs facteurs de stress», explique Morganstein, décrivant un processus appelé croissance post-traumatique.

Bien que ces efforts soient un début, Gold souligne que le soutien élargi en matière de santé mentale doit être continu et de grande envergure, pour résoudre les problèmes systémiques tels que la pénurie de professionnels de la santé mentale à l’échelle nationale et les obstacles réglementaires qui limitent les services de télémédecine. La téléthérapie, les applications de méditation et d’autres services de santé virtuels ont déjà fait des percées auprès de la population en général au cours des derniers mois, et Gold et d’autres thérapeutes y voient également un outil essentiel pour atteindre les agents de santé.

Dans les villes du monde entier, des personnes en lock-out se sont rassemblées à leurs fenêtres pour applaudir et encourager les travailleurs essentiels chaque soir. À New York, Bai rapporte que les restaurants locaux envoient un flux constant de nourriture à l’hôpital et que des amis et des étrangers tendent la main avec des messages d’appréciation. Tout cela stimule énormément le moral, dit Bai. Mais le culte héroïque des travailleurs de la santé ne va jusqu’à présent que pour les protéger de l’angoisse mentale. Comme les soldats qui reviennent du déploiement, il faudra du temps aux professionnels de la santé pour traiter et guérir, dit Dean. Lorsque la crise médicale aiguë prend fin, une crise de santé mentale pourrait émerger. Cette fois, nous devons être prêts.

