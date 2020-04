Le travailleur décédé n’a jamais été transféré dans un nouveau rôle, loin des détenus malades

Après la mort d’un employé de 39 ans de la prison fédérale et son test positif pour le nouveau coronavirus, les employés dénoncent ce qu’ils disent être des conditions dangereuses dans l’établissement où elle travaillait. Vendredi, le Bureau des prisons a confirmé le premier décès de son personnel, probablement en raison de COVID-19. Robin Grubbs, travailleuse au pénitencier des États-Unis à Atlanta, a été retrouvée morte à son domicile mardi et testée à titre posthume pour le virus, a déclaré un porte-parole de la BOP.

CBS News s’est entretenu avec quatre agents correctionnels de l’USP Atlanta qui se sont plaints d’un accès insuffisant à l’équipement de protection et d’une communication incohérente sur le nombre d’employés et de détenus infectés à un moment donné.

“Déjà, c’est un travail stressant. Déjà, vous ne savez jamais dans quoi vous marchez, mais pour ajouter ceci, cette pandémie, où elle pourrait vous sauter dessus et vous enlever la vie comme ça, c’est l’esprit- C’est terrifiant “, a déclaré un agent correctionnel qui était un ami proche de Grubbs.

Les employés de Grubbs, ont déclaré des employés, se trouvaient dans l’unité “Baker 3”, une zone auparavant vide où l’établissement avait commencé à héberger des détenus malades ou exposés au coronavirus. Un ami a dit que Grubbs avait dit qu’elle n’avait pas reçu d’équipement pour rester en sécurité et qu’elle essayait de sortir de l’unité. Grubbs était récemment gestionnaire de cas et les employés se souvenaient d’elle comme d’une travailleuse acharnée qui, le mois dernier, avait obtenu une promotion à un emploi pour aider les détenus libérés à réintégrer la société. Le poste lui aurait valu un bureau dans un autre bâtiment. Alors que la maladie se propageait, elle a dit à des amis qu’elle avait demandé à plusieurs reprises d’assumer son nouveau poste et de déménager dans son nouveau bureau, mais qu’elle n’avait jamais pu commencer son nouvel emploi.

Taneka Miller, collègue de Grubbs et secrétaire exécutive du syndicat représentant les employés de l’USP Atlanta, a déclaré qu’elle avait parlé à Grubbs la semaine dernière. “Elle était comme, ‘Fille. Oh mon Dieu, ils ne me laisseront pas partir pour une raison quelconque. Je suis tellement prêt à partir. Je suis tellement prêt à partir”, a déclaré Miller.

Jacquetta Rosemond, trésorière syndicale et superviseure des travailleurs de la peinture à l’USP Atlanta, a été surprise que Grubbs ne soit pas passé à un autre étage. En tant que gestionnaire de cas pour l’unité Baker, Grubbs aurait été affecté à travailler avec les détenus des deux premiers étages de l’immeuble, mais pas avec les détenus malades et isolés de Baker 3, a déclaré Rosemond.

“Elle n’a même pas pu aller à son nouveau travail”, a déclaré Rosemond. “Il n’y avait vraiment aucune raison pour qu’elle reste dans cette unité … Ces détenues particulières dans cette unité n’étaient pas sur sa charge de travail.”

“Tout était en rupture de stock”

Un ancien collègue a déclaré que lorsque la maladie a frappé pour la première fois le système carcéral fédéral, Grubbs a essayé d’acheter son propre masque. “Tout ce qu’elle a continué à me dire, c’est qu’elle ne voulait pas attraper le COVID-19. Elle a donc personnellement acheté des masques, mais, vous savez, tout était en rupture de stock”, a déclaré la collègue.

Mort du coronavirus de la prison de Robin Grubbs

Robin Grubbs Robin Grubbs / Facebook

Miller a déclaré que même les masques chirurgicaux n’étaient pas disponibles jusqu’à la semaine dernière, lorsque la prison a commencé à les fournir chaque semaine à chaque membre du personnel. Trois employés qui ont rencontré Grubbs dans d’autres unités de l’établissement la semaine avant sa mort ont déclaré l’avoir vue ne porter ni masque ni masque chirurgical, et aucun n’a dit l’avoir vue avec un masque N-95. Les employés ont déclaré que chaque membre du personnel de l’USP Atlanta aurait eu accès à au moins un masque N-95 à partir de la fin du mois de mars, mais qu’ils devaient d’abord être testés. Mais Rosemond et Miller ont déclaré que certains officiers n’avaient été testés qu’en avril, tandis que d’autres n’étaient pas disposés à réutiliser leur masque N-95 unique jour après jour. Interrogé sur la disponibilité des masques, les allégations de communication incohérente et la date à laquelle Grubbs devait assumer son nouveau rôle, un porte-parole du Bureau des prisons a envoyé dimanche la déclaration suivante: “Nous pouvons reconnaître le décès d’un employé de l’USP Atlanta, cependant, il n’y a aucune information ou preuve concernant une cause de décès. ” L’agence a refusé de commenter les préoccupations spécifiques soulevées par le personnel. Rosemond et Miller ont déclaré à CBS News en mars que les employés d’Atlanta – dont beaucoup sont accusés d’avoir tapoté des centaines de détenus par jour – ne pouvaient pas accéder de manière fiable aux gants. Certains membres du personnel achèteraient et porteraient leurs propres gants, a déclaré Miller, mais beaucoup ne possédaient pas leurs propres gants et utilisaient les mains nues pour fouiller les détenus. Rosemond et Miller ont déclaré que la direction avait distribué plus d’EPI ce mois-ci, mais que l’accès restait incohérent et de nombreux membres du personnel souhaitaient qu’il soit arrivé plus tôt.

“Bouche à oreille”

Pendant des semaines, les employés d’Atlanta ont déclaré à CBS News qu’ils souhaitaient que la direction les informe plus fréquemment du nombre d’employés et de cas de détenus dans l’établissement.

“La communication est horrible. Il est tard, c’est la dernière minute, et ce n’est pas une information complète”, a déclaré Miller. “C’est comme s’ils étaient assis sur l’information.”

Miller a déclaré 13 jours après qu’elle aurait été exposée au virus au travail, un membre du personnel médical l’a contactée et l’a informée qu’elle avait été exposée. Parce que la période d’incubation n’était que de 14 jours et qu’elle n’avait éprouvé aucun symptôme, le membre du personnel lui a dit qu’elle devrait revenir travailler pour son prochain quart de travail.

“J’étais très énervé”, a déclaré Miller. “Je rentre chaque jour chez un enfant de 2 ans qui n’a pas le meilleur système immunitaire.”

Après que le bureau du médecin légiste du Bureau of Investigation de Géorgie eut informé le BOP que Grubbs avait testé à titre posthume positif pour COVID-19, Woods a envoyé une note de service vendredi pour informer le personnel.

Un porte-parole de la BOP a déclaré que la cause officielle du décès de Grubbs n’a pas encore été déterminée, car son autopsie n’est pas encore terminée.

Avant la semaine dernière, trois membres du personnel ont déclaré à CBS News qu’ils n’étaient officiellement informés que d’un détenu et de deux cas de COVID-19 à la prison d’Atlanta. Jeudi, Woods a déclaré dans un e-mail au personnel que l’établissement avait “six employés et 12 cas positifs pour COVID-19”. Vendredi, la BOP a rendu public trois cas positifs et huit cas positifs de détenus.

Les employés d’Atlanta ont déclaré qu’ils étaient confus par l’écart. Outre ces deux courriels, Rosemond a déclaré: «tout le reste était du bouche à oreille».

“Je ne me sens pas en sécurité”, a déclaré un autre agent correctionnel. “Nous ne sommes pas informés de la façon dont les chiffres ont changé.”

Interrogé sur l’écart, un porte-parole de la BOP a déclaré: “Les nombres de tests positifs sont basés sur les résultats de laboratoire confirmés les plus récents disponibles concernant des cas ouverts de toute l’agence, tels que rapportés par le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du BOP. Les sites de terrain de la BOP peuvent signaler mises à jour supplémentaires tout au long de la journée. Les données du tableau de bord sont susceptibles de changer en fonction des rapports supplémentaires des sites sur le terrain. “

Dimanche, le Bureau de la prison a déclaré que 495 détenus fédéraux et 309 membres du personnel ont été testés positifs pour COVID-19 dans tout le pays. Au total, 155 détenus et 29 membres du personnel se sont remis de la maladie, tandis que 21 détenus sont décédés. Depuis que le procureur général William Barr a encouragé le recours à la détention à domicile le 21 mars, un total de 1 280 détenus ont été envoyés en détention à domicile.

Rosemond a déclaré qu’en tant que gestionnaire de cas, Grubbs était au niveau 11 de l’échelle de rémunération des services fédéraux, ce qui aurait placé son salaire annuel entre 67 437 $ et 87 667 $.

Plus tôt ce mois-ci, le syndicat qui représente le personnel pénitentiaire, ainsi que 700000 autres employés fédéraux, ont déposé un recours collectif contre la BOP et d’autres agences pour Hazard Pay, ce qui augmenterait leur salaire horaire jusqu’à 25%. Le BOP a refusé de commenter le procès.

La poursuite allègue un schéma d’exposition des employés au COVID-19 en raison de normes de sécurité laxistes. La plainte met en évidence le cas d’un employé de la BOP à la FCI Oakdale qui n’a reçu que des gants à porter comme équipement de protection individuelle lors de l’escorte d’un détenu vers un hôpital voisin. L’employé a appris plus tard que le détenu était malade avec COVID-19.

Les derniers jours de Grubb

Les collègues de Grubbs l’ont décrite comme quelqu’un qui savourait la vie. Elle était une fan passionnée des Falcons d’Atlanta et aimait essayer de nouveaux restaurants, a déclaré un ami de travail, surtout si des fruits de mer étaient impliqués. Elle a voyagé souvent et attendait avec impatience son prochain voyage, selon l’amie, qui a dit qu’elle avait récemment fantasmé de faire un voyage au Belize cet automne après que la pandémie se soit calmée.

Grubbs était une ancienne combattante de l’armée et laisse derrière elle son frère, ses parents, ses deux grands-mères et son bien-aimé Yorkie nommé Louie.

Le 10 avril, elle a posté une vidéo de ses parents après qu’ils aient déposé un «paquet de soins Corona» rempli de médicaments contre la toux, de soda au gingembre et de désinfectant pour les mains. Elle a écrit: “Airhugs parce que Corona est partout à ce stade … Comment ai-je eu autant de chance?”

Reportage supplémentaire par Clare Hymes.

