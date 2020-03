Le tremblement de terre 5.6 secoue le Chili au milieu de la crise mondiale

Un séisme de 5,6 sur l’échelle de Richter a frappé le Chili ce matin. Au milieu d’un scénario de crise mondiale, ce tremblement complique les choses. Le tremblement de terre a pu être ressenti dans 9 régions du pays.

Le tremblement de terre s’est produit à 5 h 11, heure locale, et son épicentre était situé dans la mer, à 46 kilomètres à l’ouest de Cobquecura, avec une profondeur de 41,9 kilomètres.

Le Centre national de sismologie de l’Université du Chili (CSN) l’a estimée à la magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter, l’USGS a ratifié cette mesure.

Selon BioBiochile, un bruit fort a été perçu accompagnant le tremblement des régions de Coquimbo à Los Ríos.

À Cobquecura, où le tremblement de terre avait son épicentre, et qui était également l’épicentre du tremblement de terre de 2010, de nombreuses personnes ont couru de chez elles à la rue, terrifiées par l’expérience de l’époque.

Selon les informations du National Emergency Office (Onemi), les intensités perçues sur l’échelle Mercalli, différentes de l’échelle Richter, étaient les suivantes:

Région de Coquimbo

Illapel: II

Région de Valparaíso

Carthagène: III

Libérateur Bernardo O’Higgins Region

Nancagua: II San Fernando: II Santa Cruz: II

Région Maule

Cauquenes: IV Constitution: V Iloca: III Linares: V Longaví: V Pelluhue: VI Rauco: VI Talca: III

Région Ñuble

Chillán: V Chillán Viejo: IV Cobquecura: V Coelemu: VII El Carmen: V Quirihue: V Trehuaco: V Yungay: V

Région du Biobío

Chiguayante: VI Concepción: VI Colonel: V Los Angeles: V Lota: V San Pedro de la Paz: V Talcahuano: VI

Région de La Araucanía

Angol: V Carahue: III Collipulli: II Curacautín: III Los Sauces: III Padre las Casas: IV Renaico: V Saavedra: IV Temuco: IV Teodoro Schmidt: III Toltén: IV Traiguén: III

Région de Los Ríos

Valdivia: IV

Du Shoa (Service hydrographique et océanographique de la marine chilienne), ils ont indiqué que les caractéristiques du tremblement de terre ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour générer un tsunami sur les côtes du Chili.

Le Bureau national d’urgence (Onemi) a assuré qu’à ce jour, aucun dommage aux personnes, aucune modification des services de base ou des infrastructures résultant de ce tremblement de terre n’a été signalé.

