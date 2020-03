Le tremblement secoue le pays en quarantaine

Un puissant tremblement de terre a secoué une partie de la Colombie aux premières heures de ce samedi. Le tremblement de terre en Colombie a également été ressenti dans un État du Venezuela. Des organisations officielles en Colombie ont fait les premiers rapports après le tremblement de terre.

Un fort tremblement de terre a secoué la Colombie peu après minuit samedi, alors que les habitants se mettaient en quarantaine pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Selon le Service géologique colombien, le tremblement de terre s’est produit à 00h55. ce samedi, heure locale, dans le département de Santander.

Dans un premier rapport, l’agence a indiqué que le tremblement était de magnitude 5,5, mais dans un deuxième rapport, il a mentionné qu’il était de 5,1 degrés, selon RCN.

La lettre d’information de la Commission géologique a localisé l’épicentre du tremblement de terre dans la municipalité de Los Santos – Santander, à une profondeur de 149 kilomètres.

#SismosColombiaSGC Evénement sismique – Bulletin mis à jour le 1, 2020-03-28, 00:55 heure locale. Magnitude 5.1, Profondeur 149 km, Los Santos – Santander, Colombie #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Eismo Avez-vous ressenti ce tremblement de terre? le signaler: https://t.co/zqGL6zA7U9 pic.twitter.com/J74t4YCiHO

– Service géologique (@sgcol) 28 mars 2020

En plus de Santander, le tremblement de terre a également été ressenti dans d’autres départements voisins, et même dans l’État de Táchira au Venezuela.

Les utilisateurs de Twitter ont déclaré que le tremblement les avait secoués à Medellín, Bogotá, Tunja, Cúcuta et Bucaramanga.

Dans le même temps, un deuxième tremblement de terre secouait la même région de Colombie.

Le Service géologique a déclaré que le deuxième mouvement tellurique avait une magnitude de 5,3 degrés sur l’échelle sismique, une profondeur de 131 kilomètres et son épicentre était la municipalité de San Andrés, également dans le département de Santander.

Jusqu’à présent, aucun dommage structurel ni victime n’ont été signalés en raison des tremblements de terre qui ont été enregistrés en Colombie, a déclaré Noticias Caracol.

La Colombie en quarantaine

Les tremblements qui ont secoué cette région de la Colombie se sont produits au milieu de la quarantaine de ses habitants pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Mercredi, la Colombie et ses 50 millions d’habitants se sont réveillés en quarantaine générale obligatoire pour contenir la propagation du COVID-19, qui a fait 470 infectés et quatre morts. Le président Iván Duque a garanti la fourniture de nourriture et de services sanitaires, a rapporté l’AP.

Le maire de Bogotá, Claudia López, a prévenu que ceux qui ne respecteraient pas la quarantaine seraient punis de prison et que la circulation de véhicules sans permis se verrait infliger une amende de 300 $. Bogotá compte 170 des 470 personnes infectées dans tout le pays.

⚠ MAINTENANT. Un tremblement préliminaire de magnitude 5,5 est observé à Bucaramanga, département de Santander, 🇨🇴 # Colombie à 00:55 heure locale (-5 UTC). Data @sgcol pic.twitter.com/KxJp8uSi19

– Sismologie mondiale (@SismoMundial) 28 mars 2020

Le Panama, avec 4,5 millions d’habitants, est également entré en quarantaine totale depuis mercredi matin et seules les personnes sont autorisées à sortir pour acheter des médicaments et de la nourriture. Le pays a enregistré 548 personnes infectées, huit décès et mercredi, il a été signalé que deux personnes se sont rétablies.

Dans une mesure extrême, un maire de Bolivie a fermé les entrées de sa ville pour empêcher la circulation des voitures et forcer les voisins à prendre la quarantaine totale au sérieux car 32 cas ont été confirmés dans le pays.

Pendant ce temps, la présidente par intérim, Jeanine Áñez, a exclu la mise en place d’un état de siège après avoir passé la majeure partie de la journée avec son cabinet. Plusieurs maires l’avaient demandé car dans de nombreuses régions la quarantaine n’est pas respectée comme il se doit.