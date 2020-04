Le Trésor va revoir les gros prêts après le retour du produit du PPP LA Lakers destiné aux petites entreprises

WASHINGTON – Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a déclaré mardi que les prêts fédéraux dépassant 2 millions de dollars seraient “examinés” après que les grandes entreprises et les équipes sportives professionnelles telles que les Los Angeles Lakers ont profité d’un programme de relance destiné aux petites entreprises.

Mnuchin a déclaré qu’il était “inapproprié” pour les entreprises, telles que les chaînes de restaurants Shake Shack et Ruth’s Chris, et les franchises sportives, comme les Lakers de la NBA, de demander et de recevoir des prêts du programme de protection des chèques de paie créés pour sauver l’économie de cratère causée par la pandémie de coronavirus.

“Je suis un grand fan de l’équipe mais je ne suis pas un grand fan du fait qu’ils ont contracté un prêt de 4,6 millions de dollars”, a-t-il déclaré sur CNBC des Lakers, que Forbes a évalué à 4,4 milliards de dollars. “Je pense que c’est scandaleux et je suis heureux qu’ils l’aient retourné, sinon ils auraient été tenus responsables.”

Shake, Shack, Ruth’s Chris et the Lakes ont remboursé les prêts.

Remboursement du restaurant: Shake Shack prévoit de renvoyer un prêt de 10 millions de dollars pour la stimulation du coronavirus

Le programme offre des prêts pouvant atteindre 10 millions de dollars aux entreprises admissibles. Les prêts sont entièrement annulés si au moins 75% de l’argent est dépensé pour garder ou réembaucher des employés. Le reste doit être dépensé pour des dépenses liées à l’entreprise telles que le loyer ou les services publics.

Dans le nouveau cadre, tout prêt PPP supérieur à 2 millions de dollars serait audité et examiné avant d’être annulé. Les grandes entreprises qui ont déjà reçu un prêt ont jusqu’au 7 mai pour rembourser leur argent, sinon elles pourraient encourir des pénalités.

Mnuchin a qualifié le programme de “succès incroyable”. Mais son annonce intervient alors que le programme continue de faire face à des problèmes techniques qui ont ralenti le traitement des prêts, car de nombreuses petites entreprises avertissent qu’elles sont à quelques jours de la fermeture définitive.

Des milliers de propriétaires de petites entreprises qui ont attendu des semaines des prêts fédéraux pour les sauver pendant la crise des coronavirus ont subi plus de retards lundi, car un flot de demandes sans précédent continue de submerger un système qui n’a jamais été conçu pour gérer les millions de demandes de prêt générées par PPP.

L’histoire continue

La combinaison d’un système informatique fédéral submergé et d’un écrasement massif de demandes de prêt a entraîné des retards dans le programme lors de sa réouverture lundi, ont déclaré des responsables.

“Quel gâchis”, a déclaré Holly Wade, directrice de la recherche pour la Fédération nationale des entreprises indépendantes, une organisation commerciale nationale.

Le PPP, géré par la Small Business Administration, a commencé à accepter les demandes de prêt le 3 avril mais a temporairement manqué d’argent pendant plusieurs jours après avoir épuisé les 349 milliards de dollars approuvés par le Congrès le mois dernier. Il a recommencé à accepter des demandes lundi après que les législateurs ont approuvé un autre 310 milliards de dollars pour le programme la semaine dernière.

Afin d’éviter l’accident informatique qui a affecté l’ouverture initiale du PPP au début du mois, SBA a informé les prêteurs qu’un nouveau “mécanisme de stimulation” les empêcherait d’inonder le système E-Tran, le portail en ligne où les demandes de prêt sont soumises.

Réponses aux questions: Confus par le programme de prêts aux petites entreprises du gouvernement fédéral? Tu n’es pas seul. Voici votre guide

“Le mécanisme de stimulation empêche tout prêteur de soumettre des milliers de prêts par heure au système E-Tran”, a déclaré aujourd’hui à USA la porte-parole de la SBA, Shannon Giles. “Si un prêteur dépasse la limite de stimulation, il sera expiré.”

Le président et chef de la direction de l’American Bankers Association, Rob Nichols, a tweeté que les prêteurs étaient “profondément frustrés” par les retards.

“Tant qu’elles ne seront pas résolues, les banques américaines ne pourront pas aider davantage de petites entreprises en difficulté”, a-t-il écrit.

Il s’agit du dernier hoquet du programme, la pièce maîtresse de l’effort fédéral visant à maintenir à flot 30 millions de petites entreprises au milieu des mesures de distanciation sociale prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Des problèmes techniques ont retardé la première vague de prêts plus tôt ce mois-ci et le programme a été fortement critiqué pour avoir permis aux grandes entreprises et aux sociétés cotées en bourse d’accéder à des prêts importants tandis que de nombreuses entreprises de la maman et de la pop étaient fermées.

Lundi, la situation a été aggravée par un volume sans précédent. Le nombre d’utilisateurs accédant au système est double par rapport à n’importe quel jour de la première phase de PPP, selon le SBA.

Malgré les retards, l’agence a indiqué qu’elle avait traité plus de 100 000 prêts par quelque 4 000 prêteurs à 15 h 30. Lundi. La SBA avait approuvé plus de 1,6 million de prêts au premier tour.

Les prix de l’essence baissent parce que les navetteurs, les vacanciers et les excursionnistes ne font rien de tout cela à cause du coronavirus.

Dans le cadre du programme, les entreprises employant 500 travailleurs ou moins sont admissibles à des prêts à faible taux d’intérêt pouvant atteindre 10 millions de dollars pour couvrir leurs coûts pendant leur fermeture.

Le prêt, couvrant huit semaines d’opérations, n’a pas à être remboursé si au moins 75% de l’argent est dépensé pour garder ou réembaucher des travailleurs. Sinon, il porte un taux d’intérêt de 1% et doit être remboursé dans les deux ans.

Grands prêts: Les entreprises ont du mal à obtenir des prêts garantis par le gouvernement destinés aux petites entreprises touchées par le coronavirus

Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, qui préside le comité des petites entreprises et de l’entrepreneuriat, a déclaré qu’il s’attend à ce que les retards se relâchent, car la Small Business Administration traite les gros volumes de demandes de prêts qui ont ralenti le traitement.

Il a déclaré que la décision de la SBA de réduire le nombre minimum de demandes de prêt PPP requises pour que les prêteurs soumettent de 15 000 à 5 000 données en bloc devrait aider le système informatique à gérer le flot de demandes de prêt.

Critique des prêts importants que certaines entreprises recevaient, Rubio a également déclaré qu’il était encouragé par ce qu’il avait entendu jusqu’à présent que les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants semblaient obtenir une grande partie de l’argent lors de ce cycle.

MISE À JOUR #PPP:

Deux heures après le deuxième tour du programme Dans le premier lot d’applications, la taille moyenne de #ppploan est inférieure à la moitié de ce qu’elle était au premier tour Un signe encourageant indiquant qu’il atteint les petites entreprises et 1099 entrepreneurs indépendants pic.twitter.com/zGJbH7maVE – Marco Rubio (@marcorubio) 27 avril 2020

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Coronavirus: Treasury to review PPP loans after Lakers return money