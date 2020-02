Le “triangle” arabe d’Israël refuse de devenir une enclave palestinienne

Colonies juives en échange d’un “triangle” arabe? Le plan américain pour le Moyen-Orient soutient l’annexion de colonies en échange du transfert de la souveraineté des populations arabes israéliennes vers un futur État palestinien, ce que ces derniers rejettent.

Les habitants d’Um al-Fahm, une ville arabe israélienne située au milieu des montagnes, et parsemée de mosquées aux coupoles en argent, or et turquoise, n’ont pas manqué un détail du plan annoncé cette semaine par le président américain, Donald Trump

Dans le cadre d’un “échange” de territoire, les États-Unis proposent que le contrôle de 14 localités où plus de 260 000 Arabes israéliens, le soi-disant “triangle” arabe, passent d’Israël à un éventuel État palestinien.

“Au début, ces communautés étaient appelées à être sous le contrôle de la Jordanie, lors des négociations de la ligne d’armistice de 1949, mais elles ont finalement été retenues par Israël pour des raisons militaires. […] Les communautés de la région du triangle feraient partie de l’État palestinien “, explique le document.

En Israël, le chef de la formation nationaliste laïque Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, qui ne cache pas l’hostilité suscitée par la minorité arabe du pays, a applaudi le projet.

Mais les habitants du “triangle” arabe ont du mal à digérer l’initiative. “Ne prenons pas cela à la légère […] Cela me fait très peur “, raconte Rosine Zaid, dans une cafétéria surplombant la vallée.” J’ai bien peur que nous ne les laissions pas faire “, ajoute son amie Lubna Asali.

Un peu plus loin, se disputent cinq adolescents, mangeant un «shawarma». Ils prévoient assister à la manifestation convoquée samedi dans la ville contre le plan de paix américain.

“Nous sommes prêts à défendre notre terre. Nous sommes contre ce programme”, a déclaré Abdel, 16 ans.

“Bien sûr, je serais heureux de rejoindre notre peuple, mais je ne veux pas de cet échange. S’ils veulent nous faire sortir d’Israël, nous voulons que Jérusalem passe derrière”, ajoute-t-il, se référant à la “ville sainte”, que l’initiative américaine considère comme capitale. ” indivisible “d’Israël.

En effet, le projet ne propose pas le transfert des localités ou que les habitants quittent leurs terres.

Le statut des municipalités, qui formeraient une enclave palestinienne sur le territoire israélien, changerait, la barrière de séparation empêchant, pour le moment, de relier directement ces territoires à la Cisjordanie occupée.

Ses habitants, les Arabes israéliens, deviendraient des Palestiniens, ce qui pourrait les laisser sans les avantages d’une économie qui n’a presque pas de chômage, ou sans la possibilité de circuler sur le territoire israélien dans les régions voisines où vivent leurs familles depuis avant sa création. l’État d’Israël, en 1948.

“Nous faisons partie de la minorité arabe en Israël et nous vivons sur notre territoire national. Nous rejetons ce plan, nous voulons continuer d’exister socialement et politiquement”, a déclaré Yusef Jabareen, député de la Liste unie des partis arabes israéliens.

“Je suis arabe, je suis palestinien et je suis également citoyen de l’Etat d’Israël”, ajoute-t-il sur un ton animé, affirmant craindre que le “triangle” arabe ne devienne un “canton” niché en Israël.

– Conséquences politiques –

Selon Yusef Jabareen, le projet américain pourrait “réduire” la population arabe israélienne, et donc “affaiblir” cette minorité, qui représente environ 20% de la population de l’Etat hébreu, avec 1,8 million de personnes.

En retirant 260 000 personnes de ce recensement, la minorité craint que son poids démographique et politique ne prenne de l’importance.

Pour l’Oénégé Adala, qui défend les droits des Arabes israéliens, “transfert forcé [del estatus] des citoyens arabes palestiniens d’Israël “ressemble à un” changement démographique pour des raisons raciales “.

La Liste unie des partis arabes a joué un rôle de premier plan en soutenant le rival de Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, en tant que Premier ministre après les dernières élections.

Mais, malgré cela, Gantz n’a pas obtenu la majorité des sièges nécessaires pour former un gouvernement, ce qui a conduit à l’appel aux élections dans un mois.

Cependant, Benny Gantz a soutenu le plan de paix américain et a même demandé au Parlement de voter en sa faveur, ce qui a provoqué un malaise dans la population arabe.

À cet égard, la minorité devrait être claire sur qui voter lors des prochaines sessions législatives, a déclaré l’ancien député arabe israélien Mohamed Barakeh. Selon lui, les électeurs minoritaires doivent choisir entre la liste arabe ou «la principale classe politique israélienne dans son ensemble».