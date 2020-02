Le tribunal équatorien nie une autre consultation minière mais les militants insisteront

QUITO, 22 févr. (.) – La Cour constitutionnelle de l’Équateur a rejeté pour la deuxième fois une demande de consultation populaire pour interdire les activités d’extraction de métaux dans la province d’Azuay, où des projets clés pour le pays sont en cours de développement, mais les militants insisteront sur leur exigences.

Le préfet d’Azuay, Yaku Pérez, a souhaité consulter la population de sa juridiction sur l’exploitation minière de la région, riche en or et en cuivre et sur «l’expiration» des concessions qui étaient auparavant accordées par l’État, arguant que l’activité Elle affecte les sources d’eau et l’environnement.

“La Cour constitutionnelle, avec 6 voix pour, a déclaré que la proposition de consultation populaire présentée par M. Yaku Pérez (…) n’était pas conforme aux paramètres du contrôle formel et matériel prévus par la Constitution et la loi organique des garanties juridictionnelles “L’entité a déclaré vendredi soir dans un communiqué.

La Cour constitutionnelle a rejeté en septembre une première demande de Pérez sur la même question et a intenté des poursuites similaires dans d’autres régions minières du pays.

Perez et des groupes militants ont déclaré qu’ils défendraient les réserves d’eau et l’environnement minier à grande échelle, tandis que les hommes d’affaires du secteur ont demandé la sécurité juridique afin de développer le potentiel minier du pays.

“Incroyable à comprendre, une initiative véritablement démocratique de consultation populaire peut être bloquée par l’empire minier qui nuit à la démocratie”, a déclaré Pérez dans ses réseaux sociaux. “Le combat n’est pas la vitesse, c’est la résistance. Des actions arrivent au niveau national et international”, a-t-il ajouté.

Dans la province d’Azuay, les projets Loma Larga exploités par INV Metals et Río Blanco au Canada sont situés entre les mains du groupe chinois formé par Junefield Mineral Resources Limited et Hunan Gold Group. En plus des petites exploitations minières et artisanales.

Le ministère de l’Énergie a déclaré dans un communiqué que “le gouvernement national réaffirme son engagement à promouvoir une exploitation minière responsable, réglementée et contrôlée sur tout le territoire équatorien”.

Selon les données du ministère de l’Énergie, l’exploitation minière réglementée et légale dans la province d’Azuay devrait atteindre environ 390,9 millions de dollars entre 2020 et 2021.

