Le triple champion olympique cubain Mijain López abandonnera le combat après les Jeux de Tokyo

4 février (.) – Le lutteur cubain Mijain López prendra sa retraite cette année après avoir tenté de remporter une quatrième médaille d’or olympique aux Jeux de Tokyo.

“Après Tokyo, je prends ma retraite. C’est déjà décidé”, a déclaré Lopez à PASO. “Pourquoi? Eh bien, à cause de mon âge, je veux me reposer et il est temps de donner des opportunités aux nouvelles générations.”

“Je veux dire au revoir, bien sûr, en remportant ma quatrième médaille d’or olympique. Je me prépare pour cela et je suis sûr que je réussirai.”

Si l’athlète de 37 ans remporte à nouveau l’or, il deviendrait le combattant le plus décoré de l’histoire olympique du sport, dépassant les trois titres du Russe Aleksandr Karelin.

En plus des médailles d’or olympiques remportées par López en 2008, 2012 et 2016, il a ajouté cinq championnats du monde et cinq titres panaméricains.

Une quatrième médaille d’or ferait également de López l’athlète olympique cubain le plus titré de tous les temps, battant les boxeurs Teófilo Stevenson et Félix Savon, et l’escrimeur Ramón Fonst, qui a remporté trois médailles d’or chacune.

(Rapport d’Andrew Downie. Édité en espagnol par Javier Leira)