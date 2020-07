Le troisième total en une journée, 10 059, pousse la Floride à dépasser 200 000 cas de COVID-19

Il a fallu trois mois, du début mars au 22 juin, pour que la Floride traverse 100 000 nouveaux cas confirmés de COVID-19.

Il a fallu moins de deux semaines à l’État pour passer de 100 000 à 200 000 cas – et le taux de tests positifs continue d’augmenter.

Les 10 059 nouveaux cas confirmés de coronavirus provenant de la mise à jour de dimanche du Florida Department of Health, le troisième total le plus élevé par jour, derrière samedi et jeudi, ont abattu le nombre de cas de pandémie à 200 111.

Bien qu’il y ait eu une augmentation des tests au cours de la semaine dernière, il y a également eu un bond massif du taux de test positif. Le taux de test positif quotidien moyen du 21 juillet au 27 juin était de 9,94%. La moyenne des sept prochains jours: 14,47%.

Dimanche, 29 autres décès ont été signalés dans l’État, ce qui porte ce total à 3 832.

Alors que le comté de Broward a réinitialisé son plus haut d’une journée pour le deuxième jour consécutif, le sud de la Floride a représenté 46,3% des nouveaux cas, mais un peu moins d’un tiers des nouveaux décès.

Tout au long de la pandémie, le nombre de rapports de cas quotidiens le dimanche a eu tendance à être inférieur aux cinq jours précédents, car moins de personnes travaillent dans les laboratoires et saisissent des données le week-end. Ainsi, dimanche reflète la diminution de samedi des tests de traitement et des rapports de résultats.

Lundi a tendance à refléter une baisse similaire dimanche, mais aussi une quantité normale de saisie de données qui se produit tôt lundi.

Comtés du sud de la Floride

▪ Miami-Dade: Comme ce fut le cas pour l’ensemble de l’État, dimanche était le deuxième jour le plus élevé de la pandémie à Miami-Dade, derrière seulement samedi. Miami-Dade a ajouté 2 282 nouveaux cas et cinq décès.

Depuis la mise à jour dimanche du nouveau tableau de bord normal du comté de Miami-Dade, le comté était dans la zone du drapeau rouge dans trois catégories: trajectoire du nombre de cas quotidiens sur une période de 14 jours, deux semaines consécutives d’un taux de test positif continu de 14 jours sous 10 % (22,10%) et 30% de la capacité de lits de l’unité de soins intensifs disponibles (23,73%). Tous les chiffres ont empiré cette semaine.

Le nombre total de pandémies à Miami-Dade est de 47 011 cas et 1 043 décès.

L’histoire continue

▪ Broward’s 1 664 nouveaux cas ont dépassé de 23,4% son précédent record d’un jour, samedi. Avec trois autres décès, ses totaux pandémiques sont de 21 239 et 412, respectivement.

▪ Comté de Palm Beach: Il y a eu 687 nouveaux cas de COVID-19 et un décès. Ce comté compte le troisième plus grand nombre de cas de l’État, 16 836, et le deuxième plus de décès, 543.

▪ Comté de Monroe: Avec 30 autres nouveaux cas signalés samedi, il y a eu 367 cas de COVID-19 et cinq décès.

Hospitalisations

Mardi, le bureau du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a confirmé au Miami Herald que l’État commencerait à communiquer les chiffres actuels d’hospitalisation pour tous les comtés cette semaine.

Le changement survient à la suite d’une vague de cas ces dernières semaines avec des experts en santé publique et le but non lucratif COVID Tracking Project, un groupe de bénévoles qui est devenu le collecteur de données sur les coronavirus le plus prolifique du pays, faisant pression sur l’État pour qu’il commence à signaler les hospitalisations en cours. Cette mesure, disent-ils, est un moyen plus clair d’évaluer la gravité de la pandémie.

Bien que l’État n’ait pas commencé à communiquer les chiffres actuels d’hospitalisation, Miami-Dade l’a été. Ce nombre a augmenté de 21 jours consécutifs, passant de moins de 600 à 1 538 pendant cette période, selon les données du tableau de bord «New Normal» du comté de Miami-Dade.

Vendredi, pour la première fois, la disponibilité des unités de soins intensifs de Miami-Dade a pénétré le territoire du drapeau rouge dans le rapport quotidien sur le coronavirus du comté. Les patients COVID-19 occupent plus de 70% des lits de soins intensifs disponibles.

Graphique des hospitalisations COVID-19 en cours à Miami-Dade.

Essai

Les tests en Floride ont connu une croissance régulière depuis le début de la crise du COVID-19.

Les tests, comme les hospitalisations, aident les responsables à déterminer les progrès du virus et jouent un rôle dans la décision de lever ou non les ordonnances de séjour à domicile et de lever les restrictions.

Le nombre recommandé de tests quotidiens nécessaires varie selon les experts, mais le doyen du College of Medicine de l’Université de Floride du Sud a déclaré au gouverneur DeSantis que la Floride devait tester environ 33 000 personnes par jour.

Dimanche, le ministère de la Santé de la Floride a signalé que 53 768 personnes supplémentaires avaient été testées.

À ce jour, 2 202 095 personnes ont été testées en Floride. Sur le total testé, 200 111 (environ 9,1%) se sont révélés positifs.

Les manifestants défient la fermeture de la plage de Fort Lauderdale le 4 juillet; aucune arrestation

Cinq autres établissements de Fort Lauderdale fermés pour des violations de réouverture de COVID-19

CORRECTION: Une version précédente de cette histoire a déclaré que le total d’une journée de dimanche était le deuxième plus élevé.