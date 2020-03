Le vaccin contre le coronavirus sera testé chez l’homme ce lundi

Un patient recevra un vaccin expérimental contre le coronavirus plus tôt dans la journée Les scientifiques préviennent qu’il faudra au moins un an avant que le vaccin puisse être déployé dans le reste du monde Des dizaines de groupes de recherche dans le monde sont en compétition pour créer un vaccin sur mesure que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter

Le premier participant à un essai clinique pour un vaccin contre le nouveau coronavirus (COVID-19) recevra une dose expérimentale lundi, selon un responsable gouvernemental.

L’essai est financé par les National Institutes of Health, qui est mené au Kaiser Permanente Washington Health Research Institute à Seattle, a rapporté l’Associated Press.

Le responsable qui a révélé les plans du premier participant s’est exprimé sous couvert d’anonymat car le déménagement n’a pas été annoncé publiquement.

Les responsables de la santé publique disent qu’il faudra un an à 18 mois pour valider entièrement tout vaccin potentiel.

#BREAKING: Un essai potentiel sur le vaccin contre les coronavirus devrait commencer lundi: AP https://t.co/9aRzW0cgGR pic.twitter.com/cIgHsz9PpV

– The Hill (@thehill) 16 mars 2020

Les tests commenceront avec 45 jeunes volontaires sains avec différentes doses de vaccins développés conjointement par le NIH et Moderna Inc.

Il n’y a aucune possibilité que les participants soient infectés par les injections, car ils ne contiennent pas le virus lui-même.

L’objectif est simplement de vérifier que les vaccins ne produisent pas d’effets secondaires inquiétants, ouvrant ainsi la voie à des essais plus importants.

Des dizaines de groupes de recherche à travers le monde sont en compétition pour créer un vaccin alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter.

Surtout, ils recherchent différents types de vaccins: des vaccins développés à partir de nouvelles technologies qui sont non seulement plus rapides à produire que les inoculations traditionnelles, mais pourraient être plus puissants.

Certains chercheurs pointent même des vaccins temporaires, tels que des vaccins qui pourraient protéger la santé des gens un mois ou deux à la fois tout en développant une protection plus durable.

Pour sa part, Inovio Pharmaceuticals vise à commencer le mois prochain des tests de sécurité de son vaccin candidat sur quelques dizaines de volontaires à l’Université de Pennsylvanie et un centre de test à Kansas City, Missouri, suivis d’une étude similaire en Chine et Corée du Sud.

Même si les tests de sécurité initiaux se déroulent bien, “vous parlez d’un an à un an et demi” avant qu’un vaccin ne soit prêt à être utilisé à grande échelle, selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. de l’Institut national de la santé (NIH).

Ce serait encore un rythme record. Mais les fabricants savent que l’attente, nécessaire parce que des études supplémentaires sur des milliers de personnes sont nécessaires pour déterminer si un vaccin protège réellement et ne nuit pas, est difficile pour un public effrayé.

Le président Donald Trump a fait pression pour une action rapide sur un vaccin, affirmant ces derniers jours que les travaux “avancent très vite” et il espère voir un vaccin “assez rapidement”.

Le président Trump aurait offert environ 1 milliard de dollars à une entreprise allemande travaillant sur un vaccin contre le coronavirus, faisant craindre à Berlin qu’il essaye de s’assurer qu’il serait disponible en premier, et peut-être exclusivement, aux États-Unis. https://t.co/4GmmzzkrUp

– The New York Times (@nytimes) 15 mars 2020

“La vitesse à laquelle nous avons produit ces vaccins expérimentaux est largement basée sur l’investissement dans la compréhension de la façon de développer des vaccins pour d’autres coronavirus”, a déclaré Richard Hatchett, PDG d’une société de Norweigan qui dirige les efforts pour financer et coordonner le développement de le vaccin COVID-19.

Filed Under: Vaccin contre le coronavirus