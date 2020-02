Le vaisseau spatial Solar Orbiter de l’ESA a été lancé pour étudier le soleil

Un nouveau vaisseau spatial sungazing a été lancé en mission pour

tracer les régions polaires inexplorées du soleil et comprendre comment notre étoile crée

et contrôle la vaste bulle de plasma qui enveloppe le système solaire.

À 23 h 03, HE, le 9 février, l’énergie solaire de l’Agence spatiale européenne

Orbiter a explosé loin de Cap Canaveral, en Floride. Le vaisseau spatial commence maintenant un

voyage alambiqué de près de deux ans – obtenir deux aides de gravité de Vénus et

celui de la Terre – à une orbite qui le rapproche à plusieurs reprises un peu plus de la

soleil que Mercure obtient.

Prévu pour étudier le soleil pendant au moins quatre ans à partir de

Novembre 2021, Solar Orbiter va là où peu de vaisseaux spatiaux ont disparu. L’enquête

va planer au-dessus et au-dessous des orbites des planètes pour avoir un aperçu du soleil

pôles nord et sud – une région que personne n’a encore vue. L’une des nombreuses missions

est de voir comment les pôles changent lorsque le champ magnétique du soleil bascule au

hauteur du prochain cycle solaire, parfois

au milieu de cette décennie.

La sonde porte une suite de 10 instruments scientifiques,

y compris des caméras et des appareils pour mesurer le champ magnétique du soleil et le soleil

le vent, un flux de plasma qui coule du soleil et finit par pétiller au

frontière du système solaire avec l’espace interstellaire (SN: 04/11/19). Chez Solar

L’approche la plus proche d’Orbiter du soleil, à environ 42 millions de kilomètres

surface, le soleil apparaîtra 13 fois plus brillant que sur la Terre, chauffant la

vaisseau spatial à près de 500 ° Celsius. Pour voir le soleil en toute sécurité, la plupart de ses instruments

jettera un œil à travers les fenêtres de protection nichées derrière des portes coulissantes dans le

bouclier thermique du vaisseau spatial.

Le voyage de Solar Orbiter, illustré dans cette vidéo, passera deux fois devant Vénus et une fois sur Terre, en utilisant la gravité de ces planètes pour se situer sur son orbite scientifique. Les coups de coude ultérieurs de Vénus inclineront l’orbite de la sonde afin qu’elle puisse balayer des latitudes plus élevées sur le soleil.

Solar Orbiter fait partie d’un trifecta de nouvelles missions dédiées

pour percer les mystères du soleil. La sonde solaire Parker de la NASA est déjà en spirale

de plus en plus proche du soleil (SN: 04/12/19). Parker ne verra jamais

le soleil directement ou explorer les pôles, mais il sera beaucoup plus proche que solaire

Orbiter et mesurer directement le vent solaire à partir de seulement 6 millions de kilomètres

au-dessus de la surface du soleil.

Pendant ce temps, le télescope solaire Daniel K. Inouye à Hawaï –

devrait être le plus grand télescope solaire sur Terre – ouvrira ses portes ce

été. Il fournira une vue d’ensemble du soleil et de son champ magnétique

avec le

images de la plus haute résolution jamais prises (SN: 1/29/20).