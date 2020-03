Le vaste menu de fruits de mer des Néandertaliens rivalise avec celui des anciens humains

Surfez, Néandertals.

Nos proches cousins ​​évolutionnaires ont obtenu des crustacés, des crabes,

poissons et autres fringales marines le long de la côte atlantique européenne avec tout le savoir-faire

et enthousiasme des anciens humains qui ont butiné le long du littoral de l’Afrique australe, disent

l’archéologue João Zilhão de l’Université de Barcelone et

ses collègues.

Les Néandertaliens ont consommé un menu diversifié d’aliments de la mer et de la terre

tout en occupant la grotte de Figueira Brava, sur la côte portugaise, pendant de longues périodes

entre environ 106 000 et 86 000 ans, selon le groupe de Zilhão. Fouilles là-bas

montrer pour la première fois que les Néandertaliens

correspondant à l’âge de pierre Homo sapiens

leur capacité à exploiter les fruits de mer riches en acides gras améliorant le cerveau,

rapport des scientifiques dans le 27 mars Science. Cette découverte ajoute à la controverse

la preuve que les Néandertaliens se livraient à divers comportements traditionnellement pensés

n’ont caractérisé que H. sapiens,

comme la création

art rupestre et personnel élaboré

ornements (SN: 28/10/19; SN: 20/03/15).

La vaste activité balnéaire de Figueira Brava se développe également

preuve préliminaire de Neandertal

ramassage à benne sur la plage et dans les eaux peu profondes de la Méditerranée (SN: 1/15/20). D’autres fouilles avaient suggéré

Néandertaliens

des mollusques et des crustacés chassés ou récupérés à l’occasion

il y a environ 110 000 ans (SN:

9/22/08).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Mais des épisodes répétés de Neandertal butinant à Figueira Brava

sur une période d’environ 20 000 ans indiquent une activité côtière aussi étendue que celle

de H. sapiens qui a récolté des coquillages

à Pinnacle Point en Afrique du Sud il y a entre 164 000 et 120 000 ans, Zilhão

dit (SN: 29/07/11).

La cueillette intensive de mollusques nécessite le suivi des

les marées et les saisons, «certainement l’une des caractéristiques de la

adaptabilité des premiers Néandertaliens [in Europe] et les humains modernes dans le Sud

L’Afrique », explique l’archéologue Katerina Douka du Max Planck Institute for the

Science de l’histoire humaine à Iéna, Allemagne. Elle n’a pas participé au nouveau

étude.

Zilhão considère les Néandertaliens comme une ancienne variante de H. sapiens qui s’est développée en Europe et en Asie, et non

espèces distinctes car elles sont souvent représentées. “Les premiers H. sapiens d’Europe, des gens que nous avons connus sous le nom de Néandertaliens,

exploité les ressources marines au moins aussi intensément, sinon plus intensément

que, [Stone Age] Sud-Africains vivant dans des habitats comparables et

circonstances », dit-il.

Figueira Brava se trouve sur la côte de 20 kilomètres de long d’Arrábida,

une chaîne de montagnes à 30 kilomètres au sud de Lisbonne. C’est le seul endroit sur le

Côte atlantique où les rivages actuels et les anciens, maintenant sous-marins

les rivages sont à de courtes distances, dit Zilhão. Alors seulement ici

Les Néandertaliens ont attrapé des fruits de mer et les ont ramenés dans des grottes voisines telles que

Figueira Brava, plutôt que de manger immédiatement ce qu’ils avaient pris auparavant

faire une longue randonnée à l’intérieur des terres.

Les fouilles de 2010 à 2013 ont mis au jour une gamme de restes de fruits de mer

à une époque où les Néandertaliens, mais pas H.

sapiens, habitait l’Europe. Analyses chimiques des sédiments de Figueira Brava

et les formations minérales ont fourni des estimations d’âge pour l’activité néandertalienne.

Les éléments du menu comprenaient des moules, des patelles, des anguilles et même des requins,

qui auraient pu être capturés dans des eaux peu profondes ou emprisonnés dans de gros rochers

piscines à marée descendante. Autres aliments consommés par Figueira Brava Neandertals inclus

tortues, phoques, canards, oies, cerfs rouges, chevaux, bouquetins (une sorte de chèvre sauvage),

bovins sauvages maintenant disparus appelés aurochs et pignons de pin. De nombreux outils en pierre et

des débris de fabrication d’outils ont également été trouvés. Morceaux de bois brûlés dans les sédiments excavés

provenait de feux intentionnellement allumés, probablement utilisés pour la cuisine, la chaleur ou les deux, le

disent les chercheurs.

Les os de la colonne vertébrale d’un requin (à gauche) et d’une anguille (à droite) figuraient parmi les nombreux restes de fruits de mer trouvés dans une grotte sur la côte du Portugal autrefois fréquentée par Neandertals.J. Zilhão et al./Science 2020

Les découvertes de Figueira Brava remettent en cause les affirmations

Les visites des Néandertaliens en bord de mer étaient rares et imprévues, selon l’évolution

l’écologiste Clive Finlayson du Gibraltar National Museum, qui ne faisait pas partie de

l’équipe de fouilles. “Les Néandertaliens étaient tout à fait humains”, ajoute-t-il, faisant écho à celui de Zilhão

argument.

Mais l’archéologue Manuel Will de l’Université de Tübingen

en Allemagne n’est pas d’accord. «La nouvelle étude se rétrécit

l’écart entre H. sapiens et

[Neandertals], mais ne le ferme pas », écrit-il dans un commentaire publié au

même numéro de Science.

Prenant en compte près de 60 sites côtiers occupés soit

par les Néandertaliens ou H. sapiens entre

il y a environ 300 000 et 40 000 ans, H.

sapiens a exploité plus intensivement les ressources côtières, dit Will. Pour

par exemple, des perles de coquillage, un ornement exigeant à fabriquer, ont été principalement trouvées sur les sites de H. sapiens.

Mais les perles de coquillage ne sont pas des signes d’une consommation intensive de fruits de mer, répond Zilhão. La rivière Klasies, un site côtier de H. sapiens en Afrique du Sud qui est particulièrement riche en restes de coquillages, n’a pas donné un seul cordon de coquille, dit-il. Le point clé est que la densité et la diversité des fruits de mer des Néandertaliens à Figueira Brava sont égales ou supérieures à celles des sites sud-africains de H. sapiens.