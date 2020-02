Le Vatican ferme les catacombes d’Italie pour le coronavirus

VATICAN CITY, 27 février (.) – Le Vatican a fermé toutes les catacombes normalement ouvertes au public en raison de l’épidémie de coronavirus affectant l’Italie.

Mgr Pasquale Iacobone a déclaré que la décision avait été prise de protéger les guides qui travaillent dans les espaces souterrains et les visiteurs.

Iacobone, secrétaire de la Commission pontificale d’archéologie sacrée, a déclaré à . que la somme des visiteurs, les petits espaces étroits et l’humidité dans les catacombes sont des conditions idéales pour la propagation du virus.

L’Italie est le pays le plus touché d’Europe, avec 17 décès dus au virus et 650 infections. L’épidémie se concentre sur un petit groupe de villes dans les régions du nord de la Lombardie et de la Vénétie.

Les catacombes sont des sépultures souterraines datant du IIe siècle. Les plus célèbres et les plus visités se trouvent à Rome et se composent de plusieurs kilomètres de tunnels.

Le Vatican les gère avec de nombreuses autres catacombes chrétiennes dans toute l’Italie. Une dizaine ont été explorées et ouvertes au public.

“Nous espérons les rouvrir dès que possible, mais nous n’avions vraiment pas le choix”, a déclaré Iacobone.

(Rapport de Philip Pullella; édité en espagnol par Javier Leira)