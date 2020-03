Le Vatican ouvre les archives de Pie XII, accusé de silence devant la Shoah

Le Vatican dévoilera lundi les archives sur Pie XII (1939-1958) aux chercheurs, désireux de les étudier et de mieux comprendre un pape qui est resté silencieux pendant l’extermination de six millions de Juifs dans l’Holocauste.

Deux cents experts se sont inscrits pour consulter une montagne de documents, accessibles grâce à un inventaire que les archivistes du Saint-Siège ont mis 14 ans à réaliser.

L’historien allemand Hubert Wolf ne manquera pas le rendez-vous à Rome lundi, avec six participants. Lors de la présentation, il a été très attentif aux indications des archivistes et se réjouit de l’existence de documents inexplorés d’un “secrétariat privé” du pape.

Cet expert des relations entre Pie XII et les nazis suivra un autre indice: les notes rédigées par 70 ambassadeurs du Vatican, les yeux du pape à l’étranger. Et des demandes d’aide d’organisations juives ou des messages avec le président américain Franklin Roosevelt.

Les archives de la longue période d’après-guerre, la censure des écrivains et des prêtres trop inspirés du communisme, sont ouvertes pour la première fois.

Pour la phase controversée de l’Holocauste, le Vatican a déjà publié l’essentiel il y a 40 ans, en 11 volumes compilés par les Jésuites. Mais des morceaux manquent, en particulier les réponses du Pape.

“Quand le pape reçoit un document sur les camps de concentration [ya revelado en los volúmenes de los jesuitas], nous n’avons pas votre réponse. Soit il n’existe pas, soit il se trouve au Vatican “, a expliqué Hubert Wolf à l’..

L’historien a déjà examiné les douze années de vie en Allemagne d’Eugenio Pacelli, ambassadeur du Saint-Siège (1917-1929) et témoin de la montée du nazisme. Il est ensuite retourné à Rome pour devenir le bras droit de son prédécesseur Pie XI, avant d’être élu pape.

Les archives ont déjà révélé que le pontife avait reçu des alertes sur l’extermination de Juifs d’Europe.

“Il ne fait aucun doute que le pape était au courant des meurtres de Juifs, ce qui nous intéresse vraiment, c’est quand il l’a appris et quand il l’a cru”, explique Hubert Wolf.

-1942: Message de Noël-

Le 24 décembre 1942, lors de son long message radio de Noël, Pie XII mentionne “des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute, et parfois pour la seule raison de leur nationalité ou de leur race, sont condamnées à mort ou à l’extermination progressif. “

Le message a été transmis en italien une fois, sans mentionner explicitement les Juifs ou les Nazis, mais “les catholiques allemands l’ont-ils écouté et compris?

“Les seuls qui l’ont entendu étaient les nazis”, résume Wolf, car il y avait des interférences sur les ondes radio et le pape aurait pu parler en allemand.

“Après la guerre, Pie XII a dit à un ambassadeur britannique” j’ai été très clair “et l’ambassadeur a répondu” je ne l’ai pas compris “”, explique l’historien.

Pie XII, un ancien diplomate qui voulait rester neutre en temps de guerre, était préoccupé par la protection des catholiques et ne pouvait être plus explicite, font valoir leurs défenseurs.

Les historiens estiment qu’environ 4 000 Juifs étaient cachés à Rome dans des institutions catholiques.

“De nombreux Juifs ont été sauvés dans des couvents, mais pourquoi ont-ils été tués par des personnes qui se prétendaient chrétiennes?”, Répond l’expert américain David Kertzer, auteur d’un livre sur Pie XII et Mussolini.

Selon lui, le thème essentiel reste “le silence du pape” et une église catholique qui a “diabolisé” les juifs depuis trop longtemps.

“Le pape a été touché par ce meurtre de masse, dont il était au courant depuis 1941”, a expliqué le professeur d’université, qui accuse Pie XII de n’avoir jamais prononcé le mot “juif”.

Hubert Wolf souligne que Pie XII est resté à l’arrière-plan après la guerre “sans rien dire sur l’Holocauste”. “Et pourquoi n’a-t-il pas reconnu la création de l’État d’Israël en 1948?”, Demande-t-il.

David Kertzer commencera à vérifier les fichiers lundi pour terminer un nouveau livre sur la période fasciste.

Il a déjà numérisé des dizaines de milliers de pages d’archives diplomatiques en Allemagne, en Italie et en France, et examiné des documents militaires américains et des archives fascistes italiennes.

L’expert dit qu’un bon rapport diplomatique ou un journal intime oublié peut fournir des indices sur les «émotions» du pape. Mais il pense que “beaucoup d’informations intéressantes sortiront avec un compte-gouttes du Vatican au fil des ans”.