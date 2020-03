Le Venezuela affirme que des directeurs pétroliers détenus ont donné des informations “stratégiques” aux Etats-Unis

CARACAS, 2 mars (.) – Le gouvernement vénézuélien a déclaré lundi que deux responsables pétroliers avaient été arrêtés la semaine dernière pour avoir fourni des informations “stratégiques” au gouvernement américain dans le but “d’agresser” la compagnie pétrolière d’État PDVSA.

Les détenus du 28 février sont Alfredo Chirinos et Aryenis Torrealba, qui occupaient respectivement les postes de directeur des opérations spéciales et de directeur général des opérations de PDVSA sur le brut, a indiqué la Commission présidentielle chargée de restructurer la compagnie pétrolière vénézuélienne dans un communiqué.

Chirinos et Torrealba devraient fournir “des données sur les opérations de l’industrie dans leurs différents domaines, sur l’activité de vente et de commerce de pétrole vénézuélien et sur les capacités logistiques”, a ajouté la Commission dans sa note publiée par la télévision nationale.

Sous la pression des sanctions américaines contre PDVSA et son principal partenaire commercial, Rosneft Trading, le président Nicolás Maduro a ordonné au vice-président de l’économie, Tareck El Aissami, sanctionné et recherché par la justice américaine, de diriger un comité de réorganisation de l’entreprise.

La commission a commencé ses fonctions avec le mandat d’arrêt des fonctionnaires.

Dans le communiqué, la Commission a demandé au parquet d’ouvrir une enquête pénale sur les deux cadres qu’il qualifie de “trahison”.

Des proches des deux managers ont déclaré sur les réseaux sociaux ce week-end que les deux étaient innocents. Une marche est prévue lundi pour demander sa libération.

Depuis que Manuel Quevedo, un grand général de la Garde nationale, a pris les rênes du PDVSA en 2017, les arrestations et les enquêtes contre des employés accusés de corruption ou d’irrégularités administratives sont devenues habituelles. Mais à ce jour, les autorités n’ont pas montré de preuves solides de mauvaises pratiques.

(Rapport de Vivian Sequera, Luc Cohen et Mayela Armas, édité par Juana Casas)