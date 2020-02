Le Venezuela bat la République dominicaine et reste seul en tête de la série des Caraïbes

Le Venezuela a battu la République dominicaine 3-2 ce dimanche lors de la deuxième date de la Caribbean Series 2020, une victoire qui laisse le neuvième vinotinto en tête du classement et la seule équipe invaincue du tournoi.

Avec deux retraits en deuxième manche, Juan Apodaca a envoyé un double coup sûr dans le champ droit pour amener Adonis García et Gorkys Hernández au marbre.

La troisième course du vinotinto est venue d’Alexi Amarista après un sacrifice sacrificiel de René Reyes.

Dans la partie inférieure de la sixième manche, Jordany Valdespin s’est pointé sur le champ droit provoquant un réveil dans les tribunes dominicaines. Junior Lake a reçu une base de balle et Hiram Bithorn Stadium a éclaté d’euphorie. Dès lors, des centaines de fans dominicains se sont levés et ont encouragé leurs joueurs.

Le point culminant de l’entrée est venu quand Abraham Almonte a frappé un simple avec lequel Valdespin a marqué la première course dominicaine.

mais une double mise à mort a mis fin à la menace dominicaine.

Les gens de Quito n’ont jamais quitté le jeu et ont monté une menace finale dans la partie inférieure du neuvième.

Avec deux retraits, ils ont placé les hommes en première et troisième base, et l’enthousiasme du terrain a été vécu dans les tribunes avec des centaines de fans hurlant de rage et soutenant leur équipe.

Les tribunes ont explosé lorsqu’un double de Wilkin Castillo a poussé Peter O’Brien au marbre, mais la poussée n’a pas été suffisante pour obtenir l’égalité.

Les Dominicains laissent leur record de la série à 1-1.

“C’était un match important. Bon match des deux équipes, mais le lancer a prévalu”, a déclaré le leader vénézuélien Luis Ugueto.

Pour le stratège dominicain, Puerto Rican Lino Rivera, le manque d’agressivité dans les premières manches a été la clé de la défaite.

“C’était un excellent travail de lanceur vénézuélien, malheureusement nous n’avons pas été agressifs, surtout au début du match”, a déclaré Rivera.

Le lancement de l’honneur a été fait par le médaillé d’or olympique Félix Sánchez.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Venezuela 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 7 0

République dominicaine 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 0