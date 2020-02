Le Venezuela effectue des exercices militaires dans les villes

CARACAS (AP) – Les forces armées vénézuéliennes, avec une forte présence de milices composées de civils armés, ont commencé samedi des exercices militaires dans les principales villes et villes frontalières du pays, au milieu des frictions accrues entre Washington et Caracas.

Dans les exercices de «défense des villes, rue par rue. Nous avons vérifié le niveau de commandement et de contrôle de la milice bolivarienne complétée par les forces armées », a déclaré le ministre de la Défense, le général en chef Vladimir Padrino López, dans des déclarations diffusées à la télévision nationale.

Dans le quartier pauvre du 23 janvier à Caracas, bastion du parti au pouvoir dans la capitale vénézuélienne et où reposent les restes du défunt président Hugo Chavez, la défense de la révolution est une question que les membres des milices prennent très au sérieux, parmi lesquels d’autres groupes prooficialista qui vivent dans ce secteur de la ville.

Les partisans du gouvernement dans le quartier ont répondu samedi à l’appel de Maduro à participer à «l’opération Bolivarian Shield 2020», des exercices militaires que le dirigeant socialiste a ordonné pour le week-end, afin de se préparer à «la défense de villes “face à d’éventuelles” agressions “américaines.

“J’ai écouté cet appel pour me préparer à la défense, car mon pays, ma patrie est menacée par l’empire américain”, a déclaré Pablo Antonio Reyes, un technicien en électronique de 63 ans, premier lieutenant de la milice d’urbanisation.

Dans les exercices militaires dans le quartier, les miliciens et les partisans du gouvernement ont pu être vus avec leurs chemises rouges distinctives, effectuant des avenues avec des bus, des exercices de combat et l’évacuation des bâtiments où ils ont brûlé des pneus sur les toits pour simuler des incendies.

“Le but de cet exercice est précisément de nous tenir prêts”, a expliqué Carmen Ferrer, psychologue de 50 ans, premier lieutenant et commandant de la milice du secteur le 23 janvier.

“La possibilité n’est pas loin … qu’il y ait une invasion par un autre pays ici”, a-t-il ajouté.

Vendredi, lors d’une conférence de presse avec des correspondants étrangers, Maduro a déclaré que les exercices, qui se dérouleront dans plusieurs des plus grandes villes et dans certains centres frontaliers entre le 15 et le 16 février, visent à préparer la population aux menaces de ” agression terroriste », prétendument orchestrée par Washington et ses alliés dans la région.

Dans le cadre d’une tournée internationale visant à accroître le soutien à sa campagne pour renverser Maduro, le chef de l’opposition Juan Guaidó a rencontré la semaine dernière à la Maison Blanche Donald Trump, qui a souligné l’engagement des États-Unis à mettre fin à la ” dictature violente et corrompue »de Maduro.

Les États-Unis et près de 60 pays reconnaissent Guaidó, qui à la tête de l’Assemblée nationale s’est déclaré président par intérim en janvier 2019, arguant que Maduro avait été réélu en 2018 à la suite d’élections frauduleuses.

Sur son compte Twitter, Maduro a salué samedi le début des exercices, qui comprenaient le déploiement de missiles, de batteries antiaériennes et de radars dans les rues des centres habités. Selon le ministre de la Défense, l’action a impliqué plus de 2,3 millions de miliciens.

Selon des chiffres officiels, le Venezuela compte environ 200 000 soldats de carrière et plus de 3,77 millions de miliciens, qui forment des militaires à la retraite et des civils armés. Ces dernières incluent des femmes au foyer aux étudiants qui sympathisent avec le gouvernement socialiste.

“Je ne pense pas que cela serve à quoi que ce soit, il serait très facile pour les gringos de piloter tout cela”, a expliqué María Blanco, 27 ans, qui a dû effectuer de nombreuses manœuvres avec son véhicule avant la fermeture d’un distributeur sur l’autoroute qui relie la ville. de Caracas d’est en ouest.

La ville «est le chaos dû à la fermeture de l’autoroute pour monter ce spectacle. Je pense que c’est tout pour effrayer ceux d’entre nous qui veulent que Maduro quitte et nous faire face que l’armée est avec eux », a-t-il ajouté.

Bien que beaucoup accusent Maduro d’être responsable de la grave crise sociale, politique et économique qui accable les Vénézuéliens, cela n’a pas réussi à miner le soutien des chefs militaires ou la montée d’importantes unités militaires.