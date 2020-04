“Le Venezuela ne sait pas s’il doit survivre à la faim ou à la pandémie”

Il dénonce l’arrestation de médecins et de journalistes qui tentaient de donner de “vrais chiffres” sur le coronavirus

MADRID, 24 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a insisté jeudi sur la création d’un gouvernement national d’urgence pour faire face à la crise sanitaire causée par le coronavirus et a regretté que la population du Venezuela ne sache plus “s’il va survivre”. famine ou pandémie. “

Lors d’une réunion télématique organisée par le Centre d’études politiques du Conseil de l’Atlantique, le chef de l’opposition a averti que les chiffres donnés par le gouvernement du président, Nicolás Maduro, qui indiquent qu’il y a 288 cas de coronavirus et dix décès, sont “peu crédibles” .

“Le nombre de tests le plus faible de toute l’Amérique latine est en cours”, a déclaré le politicien, qui a déclaré que “la répression était utilisée” pour faire taire ceux qui tentaient de donner de vrais chiffres.

“Ils ont détenu 17 médecins et aussi des journalistes pour avoir rendu compte de la pandémie au Venezuela”, a-t-il dit avant de déclarer que “ce nombre de cas devrait être rejeté et nous devrions nous préparer à une croissance probable étant donné que seul le système de santé publique vénézuélien il a 84 respirateurs avec une population de 27 millions d’habitants. “

Ainsi, il a souligné qu’en ajoutant ceux du système privé, il y a environ 300 respirateurs au total, de sorte que le système de santé est “effondré”. “Nous faisons tout notre possible pour acheminer l’aide”, a-t-il souligné.

Guaidó est ainsi revenu sur la crise humanitaire vénézuélienne, qu’il a qualifiée de “complexe”: “nous traversons une crise qui maintient 7 millions de Vénézuéliens en danger de mort et une crise de réfugiés de 5 millions de personnes, seulement dépassé par la Syrie. “

En outre, comme elle l’a averti, la situation de plus de 50% des Vénézuéliens, qui “doivent quitter la maison tous les jours pour apporter des ressources à leur domicile” malgré la pandémie, qui inclut des médecins et des infirmières , entre autres.

“Le premier élément que nous avons traité est celui des agents de santé, qui sont en première ligne de combat (contre le coronavirus)”, a expliqué le dissident, qui a insisté sur le fait qu’il aurait réussi à annoncer une “prime directe de 100 $ accéder à leur emploi étant donné le manque d’accès aux transports en commun et le manque d’essence. “

Concernant les informations sur le virus, Guaidó a précisé qu’un système de “téléconsultation” avait été mis en place, auquel plus de 30 000 personnes avaient déjà accès.

“Malgré le fait que la dictature ait bloqué la ligne téléphonique gratuite à consulter pour tenter de réduire le système de santé déjà effondré, il a été possible de fournir une assistance directe à des centaines de personnes”, a-t-il insisté. “L’objectif était d’empêcher l’effondrement des urgences”, a-t-il ajouté.

Le chef de l’opposition a de nouveau accusé le gouvernement de “bloquer et d’éliminer tous ceux qui tentent d’aider” et a assuré qu’il avait contacté les États-Unis et l’Union européenne pour obtenir du soutien et les amener à envoyer de l’aide au pays des Caraïbes.

Pour Guaidó, l’un des principaux problèmes pour ralentir la propagation du virus dans le pays est que “environ 83% des ménages ne reçoivent pas d’eau courante”.

“La principale source de prévention des virus est difficile d’accès, vous devez vous laver les mains”, a-t-il déclaré. Il a toutefois souligné que la livraison de plus de 6 000 litres de désinfectant à l’alcool avait été effectuée. “Tout cela ne suffit pas compte tenu de la crise (…) mais heureusement, nous avons des gouvernements alliés, tels que (Iván) Duque (Colombie) et (Jair) Bolsonaro (Brésil), qui ont permis de canaliser l’aide à 35 000 familles”, a expliqué.

DONS DE PAYS TIERS

Concernant l’aide reçue de pays tiers, Guaidó a indiqué que 9 millions de dollars américains et 20 millions de “fonds protégés” ont été reçus.

Il a également précisé que << l'un des défis concernant l'aide humanitaire est de surmonter le blocus de la dictature et de créer un véritable espace pour l'aide humanitaire, non seulement en raison de la pandémie mais également en raison des années de situation humanitaire complexe >> dans le pays.

Concernant la proposition des États-Unis d’un gouvernement de transition dans lequel Guaidó et Maduro ne sont pas présents, il a insisté pour ne pas rechercher “la bonne foi de quelqu’un qui a détruit le système de santé et persécute les leaders de l’opposition”. “Cette offre n’aliène pas un dictateur”, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a décrit le Venezuela comme un pays qui n’est pas polarisé mais comme un endroit “en lutte, où les citoyens essaient de vivre dans la dignité”.

S’agissant de la création d’un gouvernement national d’urgence, il a garanti qu’il a un ancrage constitutionnel: “ce n’est pas une proposition unilatérale, elle découle d’une médiation qui a eu lieu il y a plus de six mois et que Maduro, malheureusement, a rejetée”.

Enfin, il a souligné l’importance de “regagner la confiance du monde vers une transition ordonnée, notamment par les pays qui ont vu leur sécurité menacée par le terrorisme”.