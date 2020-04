Le Venezuela nomme le présumé trafiquant de drogue El Aissami au poste de ministre du Pétrole

CARACAS (.) – Le président vénézuélien Nicolas Maduro a nommé lundi son vice-président économique, Tareck El Aissami, qui a été inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue, en tant que ministre du Pétrole, en raison de graves pénuries de carburant à travers le pays.

Maduro a nommé Asdrubal Chavez, cousin du défunt président Hugo Chavez, président par intérim de la société pétrolière d’État PDVSA, selon les nominations publiées dans le journal officiel du gouvernement.

Le réseau de raffinage de 1,3 million de barils par jour du Venezuela s’est pratiquement effondré après des années de sous-investissement. Les sanctions américaines visant à évincer Maduro ont étranglé les importations de carburant, incitant les Vénézuéliens à attendre des heures à l’extérieur des stations-service ou à se tourner vers le cher marché noir.

Les Vénézuéliens ont déclaré avoir payé plus de 2 $ le litre (7,57 $ le gallon) pour l’essence la semaine dernière, l’un des taux les plus élevés au monde et un renversement spectaculaire pour un pays de l’OPEP qui se vantait depuis longtemps d’avoir le carburant le moins cher du monde.

El Aissami remplace Manuel Quevedo, un général de la garde nationale qui n’avait aucune expérience dans l’industrie lorsqu’il a assumé le double rôle de président et de ministre du pétrole de PDVSA en 2017. Sa nomination marque un coup à l’ère du contrôle militaire à PDVSA, une période qui a coïncidé avec une chute spectaculaire de la production de plus de 2 millions de barils par jour en 2017 à environ 700 000 aujourd’hui.

En mars, le ministère américain de la Justice a inculpé El Aissami et 14 autres responsables vénézuéliens actuels et anciens de narco-terrorisme, de corruption et de trafic de drogue. L’acte d’accusation d’El Aissami a déclaré qu’il avait violé les sanctions américaines et reçu des paiements pour faciliter les expéditions de drogue.

L’administration Trump a annoncé une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation d’El Aissami.

El Aissami a nié les accusations.

Il réorganisera le ministère du Pétrole dans le but d’adopter les “mesures nécessaires pour garantir la sécurité énergétique nationale afin de protéger l’industrie contre les attaques externes et internes”, a indiqué le journal officiel.

Depuis février, El Aissami est président de la commission Maduro de restructuration de l’industrie pétrolière. Asdrubal Chavez, ancien président du raffineur américain Citgo avec une expérience considérable dans l’industrie pétrolière, était également membre.

