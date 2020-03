Le Venezuela offre de grandes remises dans un contexte d’effondrement des prix du pétrole

Par Marianna Parraga et Luc Cohen

10 mars (.) – Petróleos de Venezuela (PDVSA) offre des remises allant jusqu’à 23 $ le baril cette semaine pour la vente de son produit phare, selon les opérateurs, au milieu d’un effondrement mondial des prix du pétrole qui met plus de pression sur l’entreprise d’État, qui fait face à des sanctions des États-Unis. PDVSA a fixé le prix de son brut Merey au début de l’année entre 16 $ et 18 $ en dessous de la valeur du brut Brent, ont déclaré des sources, afin d’attirer les acheteurs effrayés de l’examen minutieux de l’administration du président Donald Trump.

Washington a sanctionné PDVSA depuis l’année dernière pour faire pression sur la sortie du gouvernement du président Nicolás Maduro, qu’il qualifie de dictateur.

Le Brent subissant sa pire chute en 30 ans lundi en raison d’une baisse de la demande pour le coronavirus et d’une guerre des prix pour gagner des parts de marché parmi les principaux producteurs mondiaux, la Russie et l’Arabie saoudite, des prix de vente bas ils pourraient laisser PDVSA avec des problèmes pour couvrir ses coûts de production.

Au prix d’environ 37 $ le baril pour le Brent, les remises laissent PDVSA recevoir seulement entre 14 $ et 18 $ pour son brut. “C’est une tempête parfaite”, a déclaré Francisco Monaldi, économiste de l’énergie à la Rice University de Houston. “Si la chute des prix se poursuit, je vois cela comme catastrophique pour le Venezuela, car la combinaison de variables défavorables est mortelle”, a-t-il ajouté.

Le principal partenaire commercial de PDVSA, Rosneft Trading, n’a pas pris de livraisons de brut vénézuélien ce mois-ci, selon les documents de l’État vénézuélien et les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon. La filiale du géant pétrolier russe Rosneft, avec une autre unité, TNK Trading, a repris l’an dernier un tiers des exportations de pétrole du Venezuela.

Pour compenser le risque, les remises offertes par PDVSA sur le Brent ont été étendues entre 18 et 23 dollars le baril pour la vente de Merey 16, un mélange de brut extra-lourd de la ceinture de l’Orénoque et de variétés plus légères principalement demandées par les raffineries asiatiques , ont déclaré les commerçants sous couvert d’anonymat.

Les 14 à 18 dollars le baril que PDVSA reçoit actuellement pour son brut Merey sont bien en deçà des prix comparables du brut lourd dans la région comme Maya, du Mexique, ou Vasconia, de Colombie, qui a fermé lundi vers 26 à 28 $ le baril, respectivement. Les coûts de production au Venezuela se situent en moyenne entre 10 et 12 dollars le baril, à l’exclusion d’une redevance de 33% que PDVSA verse au gouvernement, selon deux sources de l’industrie. La société d’État vénézuélienne n’a pas publié ses rapports annuels depuis 2017. Ni PDVSA ni le Ministère vénézuélien du pétrole n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Vendredi, le ministère a publié des données montrant que le prix moyen officiel du panier de pétrole vénézuélien était de 45 $ la semaine dernière, soit environ 10 $ de moins que le Brent. Bien qu’il puisse perdre de l’argent lors de l’exportation, PDVSA est peu susceptible de réduire les expéditions car la récente baisse des expéditions due aux sanctions entraîne une nouvelle augmentation de ses stocks, a déclaré une source de l’industrie qui a parlé à condition d’anonymat.

Les stocks totaux de brut du Venezuela ont augmenté de 1 million de barils la semaine dernière pour atteindre 35,2 millions de barils, la moyenne hebdomadaire la plus élevée depuis début février, selon les chiffres de la firme de renseignements commerciaux Kpler.

(Rapport de Marianna Parraga à Mexico et Luc Cohen. Édité par Vivian Sequera et Rodrigo Charme.)