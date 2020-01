Le Vénézuélien Guaidó arrive en Colombie pour rencontrer le secrétaire d’État américain

CARACAS / BOGOTÁ, 19 janvier (.) – Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó a quitté son pays dimanche défiant l’interdiction gouvernementale contre Nicolás Maduro et est arrivé en Colombie où il rencontrera lundi le secrétaire du département de la L’État des États-Unis, Mike Pompeo, lors d’une conférence régionale contre le terrorisme.

“Nous espérons qu’il (Guaidó) est là … nous espérons qu’il se joindra à nous et j’espère avoir une réunion avec lui”, a déclaré Pompeo aux journalistes lors d’un vol depuis Berlin, où il a assisté à un sommet international sur la sécurité en Libye.

Le chef de l’opposition vénézuélienne a tenu une réunion privée dimanche soir avec le président colombien Iván Duque dans les heures précédant un sommet continental pour lutter contre le terrorisme qui se tiendra à Bogotá.

Le président colombien a déclaré que la réunion a été productive et a partagé les progrès de l’attention envers les migrants vénézuéliens basés en Colombie et a souligné l’importance de restaurer la démocratie dans une nation pétrolière.

La Colombie est devenue la principale destination de milliers de Vénézuéliens fuyant la crise politique, économique et sociale dans laquelle ils souffrent d’une pénurie généralisée de nourriture et de médicaments. Actuellement, plus de 1,6 million de Vénézuéliens se trouvent sur le territoire colombien.

Guaidó n’avait pas quitté le Venezuela depuis février dernier, quand il a défié l’interdiction de voyager imposée par la Cour suprême de justice et s’est rendu en Colombie voisine pour organiser un effort soutenu par les États-Unis pour transporter des vivres et des médicaments à travers la frontière, ce qui Ils ont été bloqués par des troupes fidèles au président Maduro.

Le chef de l’opposition vénézuélienne a remercié le président Duque sur son compte Twitter pour “son soutien à la lutte du peuple vénézuélien”.

Les États-Unis, avec 50 autres nations, reconnaissent Guaidó comme le chef d’État légitime du Venezuela depuis janvier 2019 lorsqu’il a invoqué la Constitution à la tête du Congrès et déclaré Maduro usurpateur.

Mais un an plus tard, Maduro reste au pouvoir malgré une campagne américaine pour couper les sources de financement de son gouvernement en imposant des sanctions au secteur pétrolier vital du Venezuela, et les tentatives de Guaidó d’encourager l’armée à se rebeller .

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement Maduro a forcé un vote pour imposer une nouvelle directive au Congrès vénézuélien après que des militaires armés aient empêché des opposants d’entrer dans le bâtiment législatif.

Le parti au pouvoir a nommé Luis Parra à la tête du Congrès, un député expulsé d’un parti d’opposition fin 2019 pour des allégations de corruption. Mais Guaido a réussi à être réélu ce même jour par 100 voix, sur 167 possibles, émises individuellement et à haute voix par chaque législateur, lors d’une séance publique tenue ailleurs à Caracas.

À cette époque, Pompeo a félicité Guaidó pour sa réélection et a condamné les efforts infructueux de Maduro pour nier la volonté de l’Assemblée nationale démocratiquement élue.

Maduro accuse Guaidó d’être une marionnette des États-Unis qui cherche à le retirer du pouvoir par un coup d’État. Dans une interview publiée samedi par le Washington Post, Maduro a déclaré que l’administration Trump avait sous-estimé sa résistance et “ne se souciait pas” des sanctions.

(Rapport de Deisy Buitrago et Angus Berwick. Rapport supplémentaire de Corina Pons, Mayela Armas, Vivian Sequera et Humeyra Pamuk. Édité par Luis Jaime Acosta)