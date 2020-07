Le véritable axe du mal (comme dans les alliés de missiles?)

Cliquez ici pour lire l’article complet.

Point clé: La RPDC a fourni des composants de missiles à l’Iran – pour une fusée qui, selon Téhéran, est pacifique.

Oiseaux d’une plume

L’Iran et la Corée du Nord entretiennent des relations étonnamment étroites en matière d’armes et d’armes. L’Iran importe beaucoup de technologie de la RPDC – artillerie à longue portée, chars, la liste est longue. L’une des importations d’armes les plus récentes de l’Iran est le missile Simorgh.

La relativement nouvelle Agence spatiale iranienne a testé divers missiles à longue portée depuis la création de l’agence en 2004. Ces missiles utilisaient généralement des moteurs d’une autre fusée iranienne à longue portée, le Shaham-3. En 2008, l’Iran a rejoint le petit club des pays qui ont réussi à mettre un satellite en orbite à l’aide de fusées de conception nationale.

Le missile Simorgh est relativement petit pour une fusée destinée à lancer des satellites. Il a des moteurs à quatre fusées et est censé utiliser la technologie de missile Scud à partir des années 1960 environ. Bien que le Simorgh fasse apparemment partie du programme spatial iranien, il pourrait être adapté pour être utilisé dans des missiles balistiques à longue portée.

Les satellites sont tous bel et bien, et généralement utilisés à des fins pacifiques. Ce qui inquiète au sujet du lancement des satellites iraniens, ce ne sont pas les satellites eux-mêmes, mais la technologie des fusées qui a permis de faire voler les satellites iraniens.

L’aide étrangère

La communauté du renseignement des États-Unis a conclu que la RPDC avait fourni à l’Iran des «données de conception, une technologie de séparation des étages et un équipement de surpression» qui ont été utilisés pour concevoir le Simorgh. Cette conclusion est basée sur des informations selon lesquelles des pièces de roquettes ont été vues en train de quitter la Corée du Nord pour l’Iran et montre comment la RPDC et l’Iran restent liés par des accords sur les armes.

Espoirs et rêves balistiques

Le Simorgh ne peut transporter que des charges utiles plus petites sur l’orbite inférieure de la Terre. Sa capacité de charge utile estimée est inférieure à 100 kilogrammes, soit environ 220 livres. Une ogive nucléaire pèse entre 500 et 1 000 kilos, soit environ 1 100 à 2 200 livres. Pas vraiment une grosse menace.

L’histoire continue

La portée est également un problème. Le Simorgh peut atteindre environ 500 kilomètres d’altitude, loin des 10 000+ kilomètres nécessaires pour mettre les États-Unis continentaux à portée. En outre, pour que le Simorgh soit un ICBM fonctionnel, il lui faudrait non seulement doubler approximativement son altitude maximale à environ 1 000 kilomètres, mais également survivre à sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

La rentrée est l’une des parties les plus dangereuses d’une trajectoire ICBM. Les vitesses élevées auxquelles un ICBM pénètre dans l’atmosphère terrestre génèrent une énorme quantité de chaleur contre laquelle un ICBM doit être correctement protégé. Non seulement cela, mais les instruments de ciblage et de navigation à bord doivent survivre à la rentrée intensément turbulente.

Postscript

Oui, l’Iran dit que mettre des satellites en orbite est à des fins pacifiques, mais mettre un satellite dans l’espace a plus d’un objectif. Une analyse des renseignements réalisée en 2017 a déclaré que «les progrès du programme spatial iranien pourraient raccourcir la voie vers un ICBM car les lanceurs spatiaux (SLV) utilisent des technologies intrinsèquement similaires». Le rapport explique que le Simorgh «pourrait servir de banc d’essai pour le développement de technologies ICBM». Peut-être que les intentions de Téhéran ne sont pas si pures après tout.

Cet article a été publié pour la première fois plus tôt cette année et est réimprimé en raison de l'intérêt des lecteurs.

