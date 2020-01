Le Vésuve peut avoir suffoqué, pas vaporisé, certaines victimes

Lorsque le Vésuve a éclaté il y a près de 2000 ans, l’explosion n’a peut-être pas tué instantanément certains habitants en fuite d’Herculanum, un avant-poste balnéaire près de Pompéi. Au lieu de cela, ils ont cuit plus lentement et étouffé à mort dans des hangars à bateaux en pierre utilisés comme abris, disent les chercheurs.

Des preuves antérieures avaient suggéré que tous ceux qui fuyaient l’éruption la plus légendaire du volcan en l’an 79 avaient été instantanément vaporisés alors qu’une vague de gaz volcaniques, de chaleur et de cendres balayait la ville (SN: 4/11/01). Mais une nouvelle analyse des squelettes trouvés dans les hangars à bateaux remet en question cette idée et suggère une mort plus lente et plus sale.

Les chercheurs ont examiné la structure osseuse et les niveaux de collagène – une protéine importante pour la santé de la peau et des os – des côtes prélevées sur 152 individus découverts dans les hangars à bateaux. L’équipe a trouvé plus de collagène que prévu si les victimes du Vésuve s’étaient vaporisées dans la chaleur. Leur structure osseuse costale suggère également que les évadés ont été exposés à des températures plus basses que celles capturées en plein air, où l’air grésillait aussi chaud que 480 ° Celsius, selon certaines estimations précédentes.

La cachette de pierre et les masses corporelles des victimes auraient pu fournir une protection contre les températures les plus extrêmes, rapportent les chercheurs le 23 janvier dans l’Antiquité.

De nouvelles preuves suggèrent que la chaleur a transformé les hangars à bateaux en pierre où les gens se sont réfugiés contre l’éruption du Vésuve en fours: les victimes ont cuit et étouffé à l’intérieur. R. Martyn et al / Antiquity 2020

Ces résultats dépeignent un scénario horrible où les résidents d’Herculanum se sont cachés pour se protéger uniquement pour cuire et suffoquer sur une vague de gaz volcanique toxique dans leur sanctuaire, explique l’auteur de l’étude Tim Thompson, anthropologue biologique à l’Université Teesside de Middlesbrough, en Angleterre. La plupart des victimes dans les hangars à bateaux étaient des femmes et des enfants. Des hommes ont été trouvés sur une plage voisine, où ils ont peut-être traîné des bateaux pour échapper à l’enfer enflammé.

L’étude «nous permet de réfléchir un peu plus et de nous mettre à la place de ces personnes», explique Thompson. “Que ferions nous? Comment est-ce que ce serait?”