Le vétéran CEC Awards couronne Almodóvar avec cinq autres récompenses | La culture

Les prix les plus anciens du cinéma espagnol, décernés par le Cercle des écrivains cinématographes (CEC), qui fête cette année ses 75 ans, ont couronné Pedro Almodóvar de cinq autres prix pour “Douleur et gloire”: Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur, meilleure musique et meilleur scénario.

Lors du même gala, qui s’est tenu au Palais de la presse à Madrid, le Cercle des auteurs cinématographiques a décerné sa Médaille d’honneur CEC pour toute une carrière à l’acteur José Sacristán.