Le veto annoncé par le président qui ne l'était pas et la réglementation de la loi d'urgence économique

Finalement, la publication au Journal officiel de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive, l'élégant titre que le gouvernement a choisi pour l'urgence économique, n'est pas sorti hier après-midi avec le veto partiel qu'Alberto Fernández avait confirmé dans le toast de la Midi avec les journalistes accrédités de Casa Rosada.

«Les plus grandes entreprises ont été incluses dans le moratoire que nous avions prévu. Ce sont des entreprises de taille moyenne. Ce que nous avons envoyé était, quelque chose a été ajouté et nous le corrigeons », a déclaré le président hier à midi entouré de journalistes tout en buvant une eau de pamplemousse aromatisée et certains de ses plus proches collaborateurs se sont précipités un verre de champagne, dans la salle des journalistes du Maison du gouvernement.

Fernandez a mentionné Carlos Heller, l'un des députés du Front de Tous qui a dirigé le débat tôt le matin et le matin de vendredi dernier dans la chambre basse à côté de Darío Martínez, l'informateur membre du parti au pouvoir.

En fait, c'était une grande confusion.

L'article auquel le chef de l'Etat a fait allusion lors du toast, et qui a souligné qu'il serait en partie opposé son veto à la publication du texte hier après-midi, est le 8, lié à la "régularisation des obligations fiscales, la sécurité sociale et douane pour mes PME », qui établit un moratoire pour les micro, petites et moyennes entreprises.

Ce passage de la loi omnibus sanctionnée samedi à l'aube par le Sénat n'a eu aucune intervention de Heller, car il a pu reconstruire ce médium. Il a été approuvé tel qu'il a été envoyé par le pouvoir exécutif. Il y a eu des demandes de modifications demandées par le député Luis Pastori, de Together for Change – l'un des deux membres rapporteurs avec Luciano Laspina par l'opposition – qui n'ont pas été acceptées par le parti au pouvoir.

Il s'agit cependant de l'un des rares articles à ne présenter aucun conflit entre le parti au pouvoir et l'opposition. Le vote particulier est un échantillon. Il a été soutenu par tous les députés présents dans l'enceinte, y compris ceux de l'interlock Together for Change: il a recueilli 238 voix pour. Seule Monica Frade, de la Civic Coalition, l'a rejetée, selon le dossier parlementaire.

Des sources officielles ont noté qu'en ce qui concerne ledit article, "il n'y aura pas de changement" lorsque le pouvoir exécutif réglementera la loi par des décrets et des résolutions dans les prochains jours, avant la fin de l'année. Des doutes subsistaient quant à savoir si les moyennes entreprises, et non les micro et petites, étaient exclues ou non de l'avantage fiscal, mis en œuvre par la Federal Public Revenue Administration (AFIP). Il ne s'agit cependant pas de la correction acceptée par Heller à laquelle le président a fait référence.

Au contraire, les modifications que le député et président de la Credicoop Bank ont ​​acceptées déjà vendredi matin, et après plus de 16 heures de session, s'inscrivaient dans le cadre de la discussion de l'article 19 de la loi, dans les aliquotes aux cotisations patronales, qui souffriront d'une certaine précision dans la réglementation, sources officielles confiées à ce média. Pour la catégorisation des moyennes entreprises, régulée par leur facturation.

«Pastori demandait tout. Dans le projet d'origine, il y avait un certain nombre, et il propose de changer pour un concept. J'ai dit "eh bien, cela ne change pas du tout le sens de la mesure, je ne vois aucun inconvénient", et la modification a été acceptée ", a-t-il expliqué ce matin à Infobae le député du Front de tous. Il y a eu des applaudissements après ce bref échange avec Pastori.

En effet, selon la version abrégée, Pastori a proposé une modification des deux taux de cotisations patronales. «Un pour le secteur du commerce et des services de 20,4% – actuellement 19,5% – et un autre pour le reste des secteurs, 18%. Nous proposons l’aliquote de 20,4% – la plus élevée – et l’agrégat est le suivant: «Pour autant que ses ventes annuelles totales dépassent dans tous les cas les limites de catégorisation en tant que société de taille moyenne section 2 établies par l’organisme compétent». Le projet de loi fixe actuellement le plafond de 48 millions de pesos de ventes annuelles totales pour une entreprise à classer comme une PME, une limite qui a été établie en 2001, mais nous sommes en 2019 et beaucoup de choses se sont produites pendant cette période. Par conséquent, nous voulons que ce montant ne soit pas fixé comme établi par le projet, sinon la limite à laquelle une entreprise peut être classée comme MPME avant de devenir une grande entreprise. Telle est la proposition que nous avons soumise à l'examen de l'organe », a demandé le député de la coalition Cambiemos, selon les sténographies.

«Nous comprenons que la proposition faite est indistincte dans le projet étant donné que ces 48 millions sont fixés par le Sepyme pour cette catégorie et en tout cas ils ne seraient modifiés que si le Sepyme modifiait le montant. Par conséquent, l'appréciation globale de la portée de la mesure ne change pas et c'est pourquoi il nous semble que la proposition peut être acceptée », a répondu Heller. Il était presque 7 heures du matin.