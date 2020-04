Le Vietnam cherche un rebond économique après des quarantaines de masse

(Bloomberg) –

Le Vietnam a aplati sa courbe d’infection à coronavirus avec un marteau, et après un certain succès au début, il commence maintenant à rouvrir son économie.

Lorsque deux visiteurs de la Chine voisine sont devenus les premiers cas du Vietnam fin janvier, le gouvernement dirigé par le Parti communiste a commencé à imposer des contrôles qui auraient été difficiles dans de nombreux pays démocratiques. Au cours des semaines suivantes, il a interdit pratiquement tous les vols intérieurs et internationaux, ordonné aux pharmacies de signaler aux clients qui achetaient des médicaments contre le rhume et mis en quarantaine plus de 100 000 personnes dans des camps militaires, des hôtels et des maisons étroitement surveillées.

Nguyen Duc Hieu, un étudiant de 22 ans, a été mis en quarantaine à son retour de Londres fin mars. En route vers Hô Chi Minh-Ville, le pilote a informé les passagers que l’avion était dérouté vers le delta du Mékong car toutes les installations de quarantaine du centre commercial du pays étaient pleines.

Les passagers ont ensuite été rassemblés dans des véhicules militaires, conduits à une école militaire qui avait été transformée en camp de quarantaine et y ont été détenus pendant plus de deux semaines.

“Nous avions six à huit personnes dans une pièce avec des lits superposés et des couvertures militaires”, a expliqué Hieu. «On nous a fourni des affaires personnelles au camp, comme une brosse à dents, du dentifrice, un oreiller et une moustiquaire. Même si c’était inconfortable, je pense que c’était nécessaire. »

Zéro décès

La répression semble avoir porté ses fruits. Avec seulement 270 infections et aucun décès officiel lié au virus, le Vietnam assouplit les règles de verrouillage dans la plupart du pays, permettant à certaines entreprises de rouvrir.

Il existe un certain scepticisme quant au faible nombre d’infections, étant donné le nombre limité de tests effectués dans la population: au 21 avril, le Vietnam avait testé environ 1 881 par million de personnes, contre environ 14 500 à Singapour. Pourtant, l’approche du Vietnam a été saluée par des organismes tels que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé, et son épidémie contraste avec Singapour et l’Indonésie, où les restrictions sont étendues à mesure que les cas continuent d’augmenter.

«Le Vietnam a dû faire face au SRAS, à la grippe aviaire et à diverses crises financières», a déclaré Fred Burke, associé directeur du cabinet d’avocats Baker McKenzie à Ho Chi Minh-Ville, qui conseille le gouvernement sur les règles en matière d’investissement étranger. “Ils ont appris qu’ils doivent agir rapidement et en profondeur. Le pays est bien placé pour rebondir. »

Gagnant de la guerre commerciale

Le Vietnam était déjà un endroit privilégié pour les investisseurs étrangers à la recherche d’un centre de fabrication alternatif en Chine après l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la deuxième économie mondiale.

L’objectif du gouvernement est maintenant de poursuivre sur cette lancée. L’investissement étranger direct promis a augmenté de 7,2% l’année dernière, avec 24,6 milliards de dollars dans le secteur manufacturier, selon le ministère de la Planification et de l’Investissement. Cela a contribué à stimuler la croissance économique à 7,02%, le deuxième rythme le plus rapide depuis 2007.

“Cela montre un avantage de notre système politique, qui permet au gouvernement de mobiliser toutes les ressources en cas de besoin pour lutter contre un ennemi, et cette fois c’est le nouveau coronavirus”, a déclaré Le Dang Doanh, économiste basé à Hanoi et ancien conseiller du gouvernement. .

L’impact du virus sur la Chine – déjà considéré par de nombreuses entreprises étrangères comme plus cher avec une population vieillissante – rend le Vietnam encore plus attrayant pour les entreprises, a déclaré Vu Tu Thanh, représentant principal du Vietnam du Conseil de commerce États-Unis-Asie.

Un sondage auprès de certaines des sociétés membres du groupe indique qu’elles réévaluent toujours leurs positions en Chine, a déclaré Thanh.

Les risques demeurent

Le Japon, deuxième investisseur du Vietnam au premier trimestre avec 848 millions de dollars, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il affectait 2,2 milliards de dollars à son plan de relance économique pour encourager les fabricants à délocaliser la production hors de Chine. Le Vietnam en bénéficiera certainement, a déclaré Burke, qui est membre d’un conseil gouvernemental qui conseille sur les réformes des procédures administratives d’investissement étranger.

Certes, le Vietnam n’est pas encore sorti du bois. Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui préside le Comité directeur national sur la prévention et le contrôle des coronavirus, a averti vendredi que le pays restait à risque d’une épidémie majeure.

Il doit également se préparer à un effondrement prolongé de la demande mondiale, avec plusieurs mois avant que les usines puissent commencer à augmenter les commandes de tout, des chaussures Nike Inc. aux appareils électroménagers LG Electronics Inc..

La forte dépendance du Vietnam à l’égard des exportations – qui représentent plus de 100% du PIB, selon les données de la Banque mondiale – signifie que la croissance a déjà frappé au premier trimestre, ralentissant à 3,82%. Le Fonds monétaire international prévoit qu’il pourrait s’affaiblir à 2,7% pour l’année entière.

L’assouplissement des restrictions ne signifie pas non plus que la vie reviendra à la normale.

“Pour commencer, le verrouillage n’est pas complètement levé”, a déclaré Gareth Leather, économiste à Capital Economics Ltd. à Londres, qui prévoit une contraction du PIB cette année. “De plus, les gens ne reviendront pas tout de suite à leurs habitudes d’avant la crise. La peur d’attraper le virus signifie que les gens continueront à pratiquer l’éloignement social pendant un certain temps. »

Le coût pour un grand nombre des 96 millions de citoyens du pays est illustré par des files d’attente d’un kilomètre dans des «distributeurs automatiques de riz» gratuits – des centres de distribution semi-automatisés offrant gratuitement du riz aux travailleurs en congé et licenciés.

Le gouvernement estime que ses mesures sévères pour émousser le virus ont finalement sauvé l’économie de plus de douleur. Alors que les usines attendent le retour de la demande mondiale, l’économie nationale du pays commencera à se redresser, a déclaré Adam McCarty, économiste en chef de Mekong Economics à Hanoi.

“La façon dont le Vietnam a géré ce virus indique au reste du monde qu’il n’est plus un pays en développement”, a-t-il déclaré. “Ils ont montré qu’ils ont une profonde sophistication dans la façon dont ils gèrent les problèmes

2020 Bloomberg L.P.

