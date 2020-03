Le virus chronique d’un jeune entrepreneur trisomique | En vedette

Aujourd’hui est la Journée mondiale du syndrome de Down, et Carmen Álvarez, 18 ans, atteinte du syndrome de Down, est une jeune entrepreneure qui profite du confinement pour développer de nouveaux designs et travailler à un rythme différent, “plus calmement, sans hâte” .

Ainsi, avec enthousiasme et beaucoup de ténacité, Carmen Álvarez Rodríguez, une jeune galicienne qui a réalisé Carmelamola, une marque de bijoux “en ligne”, est confrontée à l’emprisonnement qui, en cette période d’enfermement et de crise, voit comment ses commandes n’ont pas de sortie.

“Vous devez vous protéger et être chez vous, il y a un virus dangereux”, a expliqué Carmen Álvarez à Efe, qui se souvient très consciemment, lorsqu’elle parle de COVID-19, que “vous devez vous laver les mains mille fois et ne pas partir maison”.

Après que le gouvernement a déclaré l’état d’alerte, Carmen, qui est une personne à haut risque, ne quitte pas du tout la maison: “Je suis heureuse: je travaille mes bijoux calmement, sans hâte, à mon rythme”.

Il admet que le confinement est “très bien”, “mais au moins j’entends quelqu’un tousser je lui demande s’il a le virus”, explique cet entrepreneur qui profite le plus de temps pour fabriquer de nouveaux modèles.

Réveillez-vous en souriant, cette femme de La Corogne qui aime danser et chanter a su faire son chemin en créant, avec le soutien de sa famille, sa propre marque de bijoux, Carmelamola, un projet de bracelets et de pendentifs qui n’est pas seulement entériné par ses clients, mais elle a également reçu diverses distinctions, telles que le prix e-Woman pour la meilleure entreprise en ligne.

“Elle a été finaliste du prix de la Fondation Garrigou et également du prix que la Xunta de Galicia appelle pour les jeunes”, avertit sa mère, Ana Rodríguez, qui reconnaît que Carmen “est ravie” d’être célèbre et d’avoir autant d’adeptes dans le réseaux sociaux.

“J’adore ce que je fais”, dit cette jeune femme, tout en racontant que ses pendentifs sont “cool, ils sont cool” et, aussi avec fierté, elle dit qu’elle a “des commandes de toute l’Espagne et même d’autres pays européens” .

Avec ce travail, Carmen exerce “la motricité fine”, le déclencheur de la création de Carmelamola. Les personnes atteintes du syndrome de Down “n’ont pas la même psychomotricité que les autres et ont besoin de la développer”, et pour cela il existe “des milliers de techniques” qui les aident, comme être aussi basiques que le boutonnage, explique sa mère.

“Maintenant que je ne vais pas à l’école ou que je n’ai pas d’activités parascolaires, j’apprécie davantage, j’ai plus de temps pour fabriquer des pendentifs”, explique Carmen en riant.

Bien que chaque jour, elle soit plus autonome et développe ses compétences avec plus d’habileté, elle a la collaboration de sa mère. “Il a besoin d’aide pour certaines ventes aux enchères”, explique Ana Rodríguez, qui travaille chez TVG, où elle a commencé à porter les colliers fabriqués par sa fille.

“Beaucoup de gens m’ont vu et ont posé des questions à leur sujet. Je leur ai dit que ma fille les avait fabriqués et qu’ils voulaient les acheter: c’est de là que vient l’idée de ce projet”, révèle-t-elle, toujours à la recherche des bracelets et des colliers que les gens portent. “Si j’en vois un semblable, je demande si c’est un morceau de Carmelamola”, rit-il.

Carmen a dix-huit ans et terminera bientôt sa scolarité. Il n’est pas habituel pour les personnes trisomiques de se consacrer à la bijouterie, mais il est clair que son futur travail est la bijouterie, “en particulier les pendentifs, qui sont les plus” chulis “”, bien qu’elle regrette qu’ils aient maintenant abaissé le ventes “avec ce virus”.

Entrepreneuriat et diversité sont des mots difficiles à utiliser dans la même phrase. Pour le moment, Carmen Álvarez continue avec cette aventure d’un avenir incertain, mais pour le moment elle garde espoir et estime de soi élevés.

Carmen Martin