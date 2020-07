Le virus du chien responsable du COVID-19 est abattu aux États-Unis

Les autorités ont confirmé qu’un chien avait le virus qui cause Covid-19 aux États-Unis. Après avoir confirmé que le chien avait le virus, ils ont dû le tuer. Les propriétaires du chien avaient également testé positif pour le coronavirus.

Un chien de l’État de Géorgie est probablement devenu le deuxième chien aux États-Unis à être détecté avec le virus responsable du COVID-19, ont déclaré des responsables de la santé.

Le chien de race mixte de 6 ans a été testé après que ses propriétaires aient contracté le nouveau coronavirus et l’animal a commencé à souffrir de maladies neurologiques, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de Géorgie dans un communiqué, a fait savoir l’agence AP vendredi.

Le chien a été testé positif au SARS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19.

Le chien a été euthanasié en raison de l’avancement d’une maladie neurologique. Les autorités ont déclaré que la maladie neurologique de l’animal était due à une affection autre que le coronavirus.

Sur la base des informations limitées disponibles à l’heure actuelle, le risque que les animaux de compagnie transmettent le coronavirus aux personnes « est considéré comme faible », selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les États-Unis enregistrent un nouveau record quotidien avec 60 383 nouveaux cas COVID-19

Les Etats-Unis ont atteint vendredi un nouveau record quotidien d’infections à COVID-19, ajoutant 60 383 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de personnes ayant contracté la maladie dans le pays à 2 793 022, a déclaré ..

Selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins, à 20h00 heure locale, il y a eu 754 nouveaux décès dus à cette cause, et un total de 129 405 décès.

Les chiffres quotidiens dans le pays ont explosé en raison de l’épidémie d’infections dans les États du sud et de l’ouest tels que la Floride, le Texas, la Californie, l’Arizona, la Géorgie et les Carolines.

New York reste cependant l’État le plus durement touché aux États-Unis par la pandémie avec 395 872 cas confirmés et 32 ​​081 décès, un chiffre juste en dessous du Brésil, du Royaume-Uni et de l’Italie.

Rien qu’à New York, 23 140 personnes sont décédées.

New York est suivie par le New Jersey voisin avec 15 164 décès, le Massachusetts avec 8 149 et l’Illinois avec 7 005.

Les autres États avec un grand nombre de décès sont la Pennsylvanie avec 6 746, le Michigan avec 6 215, la Californie avec 6 278 ou le Connecticut avec 4 335.

En termes d’infections, la Californie est deuxième derrière New York, avec 250 514 habitants.

Le Texas, avec 185 244 personnes infectées, et la Floride, avec 178 594, se classent troisième et quatrième dans les statistiques des cas confirmés, à un moment où ces États connaissent une reprise de la propagation du virus.

Le solde provisoire des défunts -129 405- a déjà dépassé le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait plutôt entre 50 000 et 60 000 morts, bien que dans ses derniers calculs il ait déjà prédit jusqu’à 110 000 morts, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, l’Institute of Health Metrics and Assessments (IHME) de l’Université de Washington, dans les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie que la Maison Blanche définit souvent, calcule que les États-Unis arriveront en octobre avec environ 175 000 morts.