Le virus fait plus de 160 000 morts et 2,3 millions d’infectés dans le monde

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse déjà 2,3 millions de cas et laisse plus de160 000 morts dans 185 pays du monde, encore une fois avecLes États-Unis fixent des sommets quotidiens, selon le bilan mis à jour ce dimanche par l’Université Johns Hopkins et après une journée où le continent africain a déjà franchi le seuil des mille morts.

Leles perspectives pour l’Afrique sont alarmantes. Avec 19 895 cas, 1 016 décès et 4 642 sorties, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le nombre de cas sur le continent avait doublé au cours des sept derniers jours. Sans accès à l’eau ou à une structure sanitaire, le virus pourrait faire des ravages.

Par régions du continent, le plus touché est le nord, avec 8 746 cas, 743 décès et 1 289 récupérés.Algérie, Egypte et Maroc, avec plus de 2 000 cas, ce sont les pays les plus touchés non seulement de la région, mais sur l’ensemble du continent avec l’Afrique du Sud.

Selon un rapport de la Commission économique pour l’Afrique, entre 300 000 et jusqu’à un maximum de 3,3 millions de personnes pourraient perdre la vie en conséquence directe de la pandémie de coronavirus en Afrique, selon les mesures prises pour enrayer sa propagation. de l’ONU (UNECA).

Bilan

De manière générale, la pandémie fait déjà 2 330 259 personnes infectées et 160 917 morts.Les États-Unis ont confirmé 735 242 cas de coronavirus et comptent déjà 39 089 décès, l’État de New York étant à nouveau l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, avec plus de 13 000 morts.

L’Espagne reste le deuxième pays le plus touché par le nombre d’infections, avec 194 726 personnes infectées et 20 639 décès, suivi parItalie, qui compte 175 925 personnes infectées et 23 227 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée du coronavirus.

La France reste en quatrième position, avec un total de 152 978 cas et 19 349 décès, dépassant ainsi l’Allemagne, qui a accumulé 142 872 infections et 4 426 décès.Royaume-UniIl reste le sixième pays le plus touché, avec plus de 100 000 cas, avec un total de 115 314 personnes infectées et 15 498 décès dus au coronavirus.

La Chine, l’origine de la pandémieet pendant des mois, le pays le plus touché dans les deux cas et les décès, se classe maintenant au septième rang des plus positifs, avec un total de 83 804 positifs et 4 636 décès dus aux coronavirus.

Ci-dessous estLa Turquie, qui dépasse l’Iran après avoir confirmé 82 329 infections et 1 890 décèspar le nouveau coronavirus, tandis que l’Iran totalise 80 868 personnes infectées et 5 031 décès.

La Belgique, pour sa part, cumule 37.183 cas et 5.453 décès, tandis queRussie, Brésil et Canadapour la première fois, ils ont franchi la barrière des 30 000 personnes infectées. Plus précisément,Le Brésilil compte déjà 36 925 cas et 2 372 décès, tandis que la Russie enregistre 36 793 infectés et un total de 313 décès. Le Canada calcule 34 386 cas positifs et 1 359 décès.

Les Pays-Bas ont également déjà dépassé 30 000 cas – 31 766, avec 3 613 décès – et la Suisse dépasse les 20 000 cas. Au-dessus du seuil de 10 000 personnes infectées se trouve le Portugal -qui dépassera probablement le seuil de contagion ce dimanche-,Inde, Irlande, Autriche, Pérou, Suède, Israël, Corée du Sud et Japon.

Le Chili et l’Équateur dépassent 9 000 cas et la Pologne, la Roumanie et l’Arabie saoudite, 8 000, tandis que le Pakistan, le Danemark et la Norvège ont déjà plus de 7 000 positifs. Le Mexique, le Danemark, Noruwga, la République tchèque, l’Australie, les Émirats arabes unis, l’Indonésie et les Philippines comptent plus de 6 000 personnes infectées par le coronavirus. De leur côté, la Serbie, Singapour, la Malaisie, l’Ukraine et le Qatar cumulent plus de 5 000 cas.

Bélarus, République dominicaine et Panamails comptent plus de 4 000 personnes infectées, devant la Finlande, le Luxembourg, la Colombie et l’Égypte, qui ont déjà franchi le seuil de 3 000 personnes infectées.

L’Afrique du Sud, l’Argentine, la Thaïlande, le Maroc, l’Algérie, la Moldavie, la Grèce et le Bangladesh comptent plus de 2 000 personnes infectées, tandis que la Hongrie, la Croatie, Bahreïn, l’Islande, le Koweït, le Kazakhstan, l’Iraq, l’Estonie, l’Ouzbékistan, la Nouvelle-Zélande, l’Azerbaïdjan, la Slovénie, la Bosnie et Herzégovine, l’Arménie, la Lituanie, Oman, la Macédoine du Nord, la Slovaquie et le Cameroun ont plus d’un millier d’infections.

