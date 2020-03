Le vote des Afro-Américains dans les États du Sud, l’une des clés du succès de Joe Biden lors du Super Tuesday

L’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a remporté une victoire retentissante dans les primaires du Parti démocrate, avec un grand soutien des électeurs afro-américains des États du sud.

Biden, impose ainsi sa candidature présidentiel au point mort et établi comme l’éventuel rival modéré contre l’actuel président Donald Trump

La base des électeurs Biden étaient des électeurs noirs des États du sud de l’Alabama, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Minnesota. et Virginie. Trois électeurs noirs sur cinq auraient soutenu l’ancien vice-président.

Ce serait la première occasion dans laquelle Biden remporte une primaire après avoir participé à trois courses de ce type.

Biden était vice-président des États-Unis pendant l’administration de Barack Obama, le premier président noir de l’histoire du pays. Le candidat a remporté samedi dernier avec une large marge la primaire en Caroline du Sud avec un soutien de 53,4%, son plus grand soutien étant également des électeurs afro-américains, plus de 65 ans et des modérés au sein du parti.

Le vote de la communauté noire est fondamental au sein de l’électorat démocrate et le résultat de la Caroline du Sud venait de tester si les candidats pouvaient faire appel à ce secteur de la population.

Environ 30% de la population de cet État est afro-américaine. Et avec ce secteur de la population, Joe Biden a des liens solides et de vieilles alliances qui perdurent avec le temps.

Conscient de cette affinité, Biden en tire des revenus. A chaque réunion, à chaque réunion dans un centre pour personnes âgées ou dans une église, souvenez-vous qu’il était là, à côté “d’un grand homme, avec courage et une vision pour l’Amérique”. “Un homme extraordinaire dont j’ai l’intention de défendre, protéger et étendre l’héritage quand je serai président”, a proclamé Biden en applaudissant ses partisans, a rapporté le journal El País.

Le journaliste Carlos Alberto Montaner estime que oui CNN à droite et Biden, parvient enfin à être le candidat, prendra son bulletin de vote en tant que vice-présidente Stacey Abrams, la jeune femme noire, romancière, diplômée en droit à l’Université de Yale, qui a presque remporté le poste de gouverneur de la Géorgie. Une femme afro-américaine et méridionale pourrait magnétiser le vote noir, hispanique et féminin dont elle aurait besoin pour vaincre Donald Trump.

Biden a mené les sondages à cette occasion et a besoin de la victoire pour continuer à se profiler comme favori de la nomination finale du match de la Maison Blanche.

D’autre part, Le président Donald Trump s’en prend aux démocrates, qu’il a accusé d’avoir de la haine et de se moquer de ses éventuels opposants aux prochaines élections.

“Je vois de la haine … Ils ne se soucient pas de l’impartialité, cela ne les dérange pas de mentir“Trump a déclaré dans une interview enregistrée avec Sean Hannity de Fox News Channel, et que Fox a diffusé des heures avant la finale de la NFL, le plus grand événement sportif de l’année.

L’ancien vice-président est suivi en deuxième position par le socialiste Bernie Sanders, qui a remporté la victoire dans les États de l’Utah, du Colorado et du Vermont.