Le Washington Post suspend un journaliste après un tweet sur Bryant

WASHINGTON (AP) – Le Washington Post a suspendu une journaliste après avoir tweeté une ligue à un article qui parlait des accusations de viol déposées il y a des années contre Kobe Bryant, le jour où l’ex-ex-NBA est décédé dans un accident de voiture. hélicoptère

Des dizaines de journalistes ont critiqué cette décision.

La journaliste Felicia Sonmez a publié son tweet dimanche, à un moment où de nombreuses personnes étaient désolées pour la mort de Bryant. Immédiatement, Sonmez a eu des réponses en colère sur les réseaux sociaux.

Le Post a rapporté que Sonmez avait même reçu des avertissements selon lesquels elle serait tuée ou violée et devait déménager dans un hôtel, après que son adresse ait été révélée en ligne.

Selon le journal, Sonmez a supprimé le tweet original à la demande d’un éditeur. Il a également reçu un e-mail du rédacteur en chef Marty Baron, qui lui a reproché: «C’était un véritable manque de jugement tweetant cela. Veuillez arrêter. Vous faites du tort à cette institution en faisant cela. »

Sonmez a partagé le courrier avec un journaliste de l’Associated Press.

Le Post a rapporté que Sonmez était autorisé à partir avec un congé payé, tandis que la rédaction a analysé ce qui s’était passé. Une porte-parole du journal n’a pas répondu à une série de questions sur le message de Baron.

Lundi soir, Sonmez a déclaré qu’il était toujours suspendu et ne savait pas combien de temps la licence durerait. Il a ajouté qu’il était en communication avec le Washington Post Newspaper Guild et qu’il pourrait bientôt rencontrer son conseil d’administration.

Les membres de l’association professionnelle ont protesté contre la suspension. Ils ont souligné que Sonmez avait “reçu un déluge de messages violents” et “n’avait pas reçu de paramètres suffisants de la poste sur la manière de se protéger”.

“Nous comprenons que les heures qui ont suivi la mort de Bryant dimanche ont été un moment délicat pour partager un rapport sur les allégations antérieures d’agression sexuelle”, ont écrit les membres du syndicat. «La perte d’une telle figure bien-aimée et de nombreuses autres vies est une tragédie. Mais nous pensons qu’il est de notre responsabilité, en tant qu’organisation de presse, de dire au public toute la vérité telle que nous la connaissons – sur les personnalités et les institutions, populaires et impopulaires, à des moments opportuns et inopportuns. »

Le tweet controversé a conduit à un article publié en 2016 par le Daily Beast intitulé “Le cas inquiétant de violation de Kobe Bryant: preuves ADN, histoire de l’accusateur et demi-confession”.

En 2003, Bryant a été accusé d’avoir violé une jeune fille de 19 ans qui travaillait dans un complexe du Colorado. Le basketteur a insisté sur le fait que les relations sexuelles étaient mutuellement convenues et les procureurs ont finalement abandonné l’accusation d’agression sexuelle, à la demande de l’accusateur.

La femme a ensuite déposé une poursuite civile contre Bryant, dans laquelle un règlement à l’amiable a été conclu.