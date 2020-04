Le 4 avril, le président des États-Unis, Donald Trump, a prévenu que cette semaine serait “la plus difficile” pour son pays. Le président n’avait pas tort, pas même pour les États-Unis. ni pour le reste du continent, qui a clôturé ce dimanche de Pâques avec plus de 640 000 cas et 25 000 décès dus à la pandémie.

Trump a annoncé samedi avant Pâques qu’il y aurait “beaucoup de morts” imminente et a déclaré que ce serait “probablement la semaine la plus difficile”, et c’était le cas.