Le wifi prend la politique … pour l’instant | Couverture

La pandémie la plus contagieuse du siècle dernier a complètement brisé les routines, également celle de la politique. Le président, les ministres, les députés, les sénateurs, tous, dépendent désormais de visioconférences, et logiquement, de réseaux wifi saturés.

Le format n’est pas convaincant, même s’il est contraint par les circonstances, avec un pays confiné et une économie paralysée par la capacité de propager le coronavirus.

Ceci est reconnu par les députés de l’Efe et les assistants parlementaires consultés par cette question et d’autres questions d’actualité au Congrès. Une déclaration de l’un d’entre eux, membre de la direction de son groupe, résume le sentiment: “Parce que maintenant il n’y a pas d’autre choix, mais les rencontres me manquent”.

La vidéoconférence est devenue monnaie courante, et avec elle, des images de moins bonne qualité du locuteur et même certaines intrusions dans la vie privée: les livres sur l’étagère en arrière-plan, cette peinture sur le mur …

Rien n’échappe à la visioconférence, ni en politique au plus haut niveau. Jeudi dernier, le sommet européen, qui a culminé avec le blocus de l’Espagne et de l’Italie, s’est déroulé entièrement sous cette forme, les premiers ministres étant presque seuls dans leurs bureaux (il est entendu que leurs conseillers seraient avec eux, quoique sur plan).

Le caractère exceptionnel de la pandémie génère des contrastes: les réunions surpeuplées des conseils des ministres se sont transformées vendredi dernier en une réunion comme une table brancard: Sánchez était accompagné de cinq ministres et les autres ont participé par vidéoconférence.

Pour que les accords issus des conseils soient exécutoires, la législation devait être modifiée par l’un des décrets-lois sur les mesures contre l’impact du coronavirus.

Le gouvernement invoquait des raisons exceptionnelles autorisées par les vidéoconférences ou les audioconférences. Plus exceptionnel que cette pandémie …

Au Congrès, les séances plénières télématiques, c’est-à-dire les députés intervenant de l’extérieur, sont irréalisables car empêchées par le règlement (article 70.2) et même par la Cour constitutionnelle, puisque l’une de leurs condamnations (en février 2019 interdisait l’inauguration d’un Carles Puigdemont absent) consacre le face à face du parlementarisme.

Cependant, bien sûr, la vidéoconférence a atterri au Congrès.

Les neuf membres de la Table se sont réunis virtuellement, par exemple pour approuver l’accord qui a généralisé le vote télématique en séance plénière mercredi dernier, et le Bureau des porte-parole du 18 mars est ainsi passé par le travail et la grâce du wifi.

L’un des participants se souvient du désordre de cette réunion précisément en raison des caractéristiques du format et du manque d’expertise de l’orateur: échanges de vues plus lents, communications saccadées, plans figés, porte-parole qui ont oublié de couper le son quand ce n’était pas leur tourner …

Dans les directions des groupes parlementaires, la visioconférence est devenue une routine, au plus fort du petit déjeuner.

Le porte-parole du PSOE au Sénat, Ander Gil, a joué dans plusieurs pour analyser, par zone, la crise des coronavirus, et il en est de même au PP, au Congrès, puisque son porte-parole, Cayetana Álvarez de Toledo, n’a pas ralenti l’activité pas un iota grâce, bien sûr, au wifi.

Ce sont deux exemples, mais un troisième peut être ajouté: les dix députés C, dont leur porte-parole et leader, Inés Arrimadas, ont passé toute la matinée du 25 accroché à leurs ordinateurs portables pour préparer les interventions du seul député qui s’est rendu au session plénière de l’après-midi, de la nuit et du petit matin: María Muñoz.

Même un quatrième, puisque c’est précisément par vidéoconférence comment les porte-parole de l’ERC, JxCat, Más País ou EH Bildu se sont coordonnés pour présenter une nouvelle demande d’enquête sur les finances de la Casa Real au Congrès.

Ce qui aurait pris quelques heures, si tout le monde était au Congrès, dans leurs bureaux, avait pris toute la matinée, et en plus, les pétitionnaires devaient scanner un document avec leur signature et l’envoyer par e-mail. Une personne a récupéré les envois et a fini de façonner le document.

Il est temps de s’y habituer, car il y a deux semaines d’alarme (pour le moment) et la politique ne peut pas être confinée, même si ses créateurs le sont.

La relation avec les médias non plus. Il y a déjà quelques conférences de presse du Premier ministre répondant à des questions transcrites sur écran et lues par le secrétaire d’État à la Communication.

Il y a déjà quelques responsables politiques qui répondent, sans écran ni intermédiaire, aux journalistes, ceux-ci chez eux. Plus d’un collègue a également vu la collection de romans sur l’étagère ou la couleur de la peinture sur le mur de leur maison.

La proximité physique est désormais un souvenir et des baisers comme salutation pour savoir où ils seront … Qu’adviendra-t-il des visioconférences entre politiciens tout le temps, à toutes les heures?

“On réussit, mais je veux revenir au Congrès”, explique un parlementaire.

Ángel A. Giménez