Le Yucatan maintient une foire touristique malgré la menace de coronavirus au Mexique | Entreprises mexicaines

L’État mexicain du Yucatan a ratifié ce mercredi le Tianguis Turístico 2020 à partir du 22 mars, malgré la menace du coronavirus dans le pays, qui enregistre actuellement huit cas.

Le touriste de Tianguis, anciennement appelé la Foire internationale des hôtels et des agences de voyage, rassemble chaque année les principales entreprises et opérateurs et promeut les différentes destinations touristiques du Mexique.

Le salon de cette année réunira 3 500 exposants et environ 8 000 visiteurs, un millier d’étrangers, à Mérida, Yucatán, une ville et un État où il n’y a aucun dossier de personnes infectées par un coronavirus ou de cas de COVID-19.

Le secrétaire d’État à la Santé a confirmé que six cas ont été rejetés au Yucatan, le plus récent étant un Italien, auquel les protocoles sanitaires correspondants ont été appliqués avec des résultats négatifs pour le coronavirus.

Le gouverneur du Yucatan, Mauricio Vila Dosal, a confirmé que selon les instructions du Secrétariat fédéral à la santé du gouvernement, la réunion des touristes se tient toujours, car le Mexique reste dans un scénario d’importation de cas.

“Pour mettre les choses en proportion, sur les 8 000 personnes présentes au Tianguis, seulement 1 000 sont des étrangers, alors que 22 000 étrangers arrivent chaque jour par avion à Cancun (Caraïbes mexicaines) et 15 000 autres sur des bateaux de croisière.”

Au 10 mars, ils avaient déjà enregistré près de 1 300 acheteurs de différents pays et compteraient des représentants des 32 États mexicains.

Le gouverneur a affirmé que les mesures prises par l’Etat en matière de santé sont en harmonie avec celles des autorités sanitaires fédérales et qu’en cas de changement “nous respecterions les nouvelles mesures”.

Vila Dosal a souligné que son gouvernement avait rénové et agrandi le centre de convention et d’exposition du Yucatan Siglo XXI, ce qui a augmenté sa capacité de 10 000 à 23 000 mètres carrés.

La réunion touristique sera inaugurée le 22 prochain par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui promeut également dans cette zone de masse le principal projet d’infrastructure de son administration, le train maya, dont le démarrage est prévu dans deux ans.