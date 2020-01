Le Zenit de Saint-Pétersbourg confirme le départ de l’Argentin Kranevitter, qui poursuivra sa carrière au Mexique

24 janvier (.) – Le footballeur argentin Matías Kranevitter s’est dissocié du Zenit de Saint-Pétersbourg, a annoncé vendredi le club russe, et dans les prochaines heures, il scellera son arrivée à Monterrey, au Mexique.

“Kranevitter quitte Zenit. Les parties ont convenu que le joueur quitte le club par consentement mutuel”, a déclaré Zenit dans un bref communiqué.

Le milieu de terrain est arrivé au Mexique dans les dernières heures pour rejoindre Monterrey.

L’Argentin, 26 ans, a commencé sa carrière à River Plate lors de la saison 2012, et trois ans plus tard, il est allé à l’Atlético de Madrid. Il a ensuite joué pour Séville et en 2017, il a été transféré au football russe, où il a remporté l’édition 2018-19 de la ligue locale.

