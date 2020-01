LeBron réalise un «triple-double» en NBA et s’approche de Kobe Bryant

La star LeBron James a fait un pas de plus pour battre Kobe Bryant sur la liste des meilleurs buteurs de la NBA avec son dixième “triple-double” de la saison dans une victoire des Lakers de Los Angeles ce jeudi sur les Nets de Brooklyn .

Le tableau était 128-113, dans l’un des trois matchs prévus pour la journée.

LeBron a terminé avec 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives pour publier son “ triple double ” numéro 91 de sa carrière devant une foule de 17 700 spectateurs, dont l’ancien président américain Bill Clinton à la Barclays Arena.

LeBron a reçu une grosse ovation de la foule de Brooklyn quand il a quitté le match à la fin du quatrième quart avec un grand avantage pour ses Lakers.

Si peu de défense a été jouée dans la première moitié du jeu que, pendant un certain temps, il semblait que LeBron pourrait avoir l’opportunité d’atteindre Bryant pour la troisième place dans la liste des meilleurs buteurs de la NBA.

LeBron a terminé le match avec 33 626 points, 17 de moins que Bryant. Sa prochaine chance de battre Bryant sera samedi à Philadelphie.

“Être lié aux grands signifie beaucoup pour moi”, a déclaré LeBron, qui a été nommé à la tête du jeu vedette de la NBA 2020 plus tôt dans la journée.

“J’ai grandi en idolâtrant Michael (Jordanie) et Kobe, en m’inspirant de leur artisanat et de leurs histoires”, se souvient LeBron.

LeBron a effectué 11 des 19 tirs sur le terrain tandis que les Lakers ont tiré pour 50% au total et ont réalisé 19 triplets.

Son partenaire Anthony Davis a ajouté 16 points et 11 rebonds, Kyle Kuzma en avait 16 et les Lakers ont obtenu 55 points de son banc. Danny Green a marqué quatre triples et contribué 14 points.

Les Nets ont perdu leur cinquième match consécutif et sont tombés à 2-12 lors de leurs 14 derniers matchs.

Kyrie Irving a marqué pour l’équipe de New York 20 points, Taurean Prince a ajouté 18, tandis que Caris LeVert a contribué 16, mais les Nets ont perdu malgré 21 triplés.

D’autre part, Bradley Beal a marqué 36 points pour les Wizards de Washington pour battre les Cavaliers de Cleveland 124-112.

Les visiteurs de Wizards ont réalisé 55,3% du terrain et 44,4% à trois points devant une foule de 19 400 spectateurs au Rocket Mortgage Fieldhouse.

Beal a réussi 15 des 22 tirs au champ, une nuit après une performance de 38 points dans la défaite des Wizards 134-129 en prolongation contre le Heat de Miami.

La victoire des Wizards jeudi a vengé une défaite de 113-100 contre Cleveland le 8 novembre.

Davis a marqué 17 points, Ish Smith a contribué 17 points pour les Wizards, qui ont laissé 6-18 sur la route cette saison.

Collin Sexton s’est démarqué avec 29 points en réussissant 10 des 15 tirs au champ pour les Cavaliers.

Cleveland a également mis en évidence Larry Nance, avec 22 points avec 12 rebonds, tandis que Kevin Love a ajouté 21 points mais les Cavaliers, qui ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs.