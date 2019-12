L'écart de genre entre les Hispaniques pourrait être clé en 2020

Avila a déclaré que Trump avait également tenté de restreindre l'immigration légale et avait dénigré à plusieurs reprises les Latinos et les immigrants "incompétents" ces dernières années. Elle a une relation familiale plus étroite que Pico avec le traumatisme de l'immigration et du racisme. Dans les années 1930, le père d'Avila, citoyen américain, a été expulsé du Kansas vers le Mexique à l'âge de 18 ans lorsque le gouvernement a arrêté des centaines de milliers d'immigrants et de descendants de Mexicains.