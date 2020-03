L’économie, absente dans un discours pour la propre galerie

Quelques commentaires sur le discours du président Alberto Fernández au Congrès. Beaucoup de Belize, de nombreux organismes et conseils et l’expansion de l’État et des dépenses publiques. Le président a annoncé l’envoi d’un projet pour légaliser l’avortement et un autre pour encourager la grossesse chez les femmes pauvres. Une augmentation des dépenses publiques avec l’Affectation Universelle pour Fils (AUH) pendant deux ans pour calmer l’Église, afin qu’ils restent calmes dans l’épiscopal.

Quoi qu’il en soit, il y a quelques problèmes à analyser. Le président charge le gouvernement précédent de la dette accumulée. Il suggère qu’il existe un fait irrégulier lorsque l’endettement devait maintenir un état déficitaire. C’est la vraie raison de l’endettement, qui est la continuité des processus de gestion précédents, où la dette est entrée dans un processus de consolidation et de croissance. Fernandez n’a pas dit que le gouvernement précédent s’était arrangé avec les retraits et avait payé des intérêts sur la dette du Club de Paris et des engagements de YPF. C’est un look biaisé qui a son propre public. Il s’agit d’un discours adressé à la tribune elle-même.

Le chef de l’Etat a annoncé qu’il enverrait le projet de loi pour créer le Conseil économique et social, quelque chose de très corporatif. L’idée d’unité ne me semble pas mauvaise, mais il y a beaucoup de structure d’entreprise.

Un autre problème notable, sur lequel je suis totalement d’accord, est la droit pétrolier et minier, qui me paraissent fondamentaux. Mais vous devez expliquer comment. Il est essentiel de maintenir un taux international et que les entreprises qui investissent en Argentine puissent retirer des bénéfices; sinon, il n’y aurait aucun investissement.

La question de l’exploitation minière a un problème, qui est le discours de l’Église, qui est contraire à l’activité. Il a ensuite parlé de l’environnement. L’exploitation minière peut se faire en respectant l’environnement. Je pensais que c’était une bonne proposition.

Concernant la technologie, il y a une contradiction. L’encouragement de la technologie a été discuté, mais la loi d’incitation à la connaissance est restée sans effet, et maintenant elle parle d’une réforme de la loi. Il existe un axe d’exportation intéressant des talents argentins, qui a malheureusement été supprimé par la loi.

Le président a sauvé un concept qui démangeait, suggestif, celui de la accord, un mot qui rappelle l’ancien accord de Kirchner avec le radicalisme. L’Argentine a besoin d’une vision beaucoup plus large de l’unité nationale avec les secteurs politiques qui composent l’ensemble.

La réforme judiciaire est du Beliz pur. Sur l’extension de la juridiction fédérale, il faut voir si elle est transférée avec de l’argent ou non à la Ville.

Le discours n’avait pas de message économique. Il était absent, tout comme le travail public.

Sur la politique internationale, il n’a rien dit, mais a appelé à défendre la vision latino-américaine et les droits de l’homme, ce qui est incompatible avec le régime atroce poursuivi par Nicolás Maduro, avec qui le dialogue se poursuit.