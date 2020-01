L’économie allemande croît de 0,6% en 2019, le taux le plus bas depuis 2013

Par Michael Nienaber et Thomas Seythal

BERLIN, 15 janvier (.) – L’économie allemande a progressé de 0,6% en 2019, le taux le plus faible depuis 2013 et représentant une baisse marquée par rapport à l’année précédente, comme l’ont montré mercredi les données préliminaires publiées par le Bureau fédéral de statistique.

Les économistes interrogés par . s’attendaient à une croissance de 0,6% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, après que le pays ait connu une croissance de 1,5% en 2018.

“Cela signifie que l’économie allemande a progressé pour la dixième année consécutive. Il s’agit de la plus longue période de croissance depuis la réunification allemande”, a déclaré le chef de l’agence statistique Albert Braakmann.

Braakmann a déclaré que l’excédent budgétaire du secteur public, y compris les États fédéraux, les municipalités et les systèmes de sécurité sociale, avait été réduit à 49,8 milliards d’euros (55,4 milliards de dollars), 1,5% du PIB, après 62 400 millions d’euros ou 1,9% du PIB l’année précédente.

Les exportations ont augmenté de 0,9% l’an dernier par rapport à la hausse de 2,1% en 2018, tandis que les importations ont augmenté de 1,9% par rapport à la précédente augmentation de 3,6%, a indiqué l’agence. Cela suggère que le commerce net a eu un impact négatif sur la croissance économique totale l’année dernière.

Le secteur manufacturier allemand, dépendant des exportations, est confronté au ralentissement de la demande extérieure généré par une économie mondiale plus faible et à l’incertitude résultant de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne et des querelles tarifaires.

(1 dollar = 0,8987 euros)

(Rapport de Michael Nienaber et Thomas Seythal. Édité en espagnol par Marion Giraldo et Darío Fernández)