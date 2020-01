L’économie chinoise, les grands infectés par l’épidémie de coronavirus | Économie

La croissance moindre du produit intérieur brut (PIB) chinois, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou les complications dans les négociations commerciales avec les États-Unis sont certaines des conséquences qui, selon les experts, entraîneront l’épidémie de coronavirus dans l’économie chinoise.

La demande intérieure, le secteur des services et les petites entreprises seront parmi les plus gravement infectés par ce nouveau virus qui a déjà tué au moins 213 personnes en Chine et a amené l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer l’urgence monde pour la sixième fois de son histoire.